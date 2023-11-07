Дожить до 100 лет. Эксперты назвали хобби, которое поможет жить дольше

Безусловно, чтобы долго жить важно вести здоровый образ жизни, правильно питаться и заниматься спортом, но ученые доказали, что не менее важную роль играет хобби, в частности, садоводство.

Что нужно делать для того, чтобы отметить 100-летний юбилей? Наука доказала, что употребление богатой питательными веществами пищи, регулярные физические упражнения, достаточны сон, борьба со стрессом и общение с близкими по духу людьми — все это играет свою роль в долголетии. Но знаете ли вы, что некоторые хобби также связаны с увеличением продолжительности жизни? Об этом пишет Parade.

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Научные данные показывают прямую связь между долголетием и садоводством — хобби, которое приносит пользу как телу, так и разуму.

Как садоводство поддерживает физическое здоровье

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Вам не обязательно идти в спортзал, чтобы заниматься спортом, садоводство – это тоже тренировка! Геронтолог Дарнелл Кокс указывает на научное исследование, показывающее, что садоводство связано со снижением кровяного давления. Кокс говорит, что работа в саду считается умеренной физической активностью, полезной для сердца. Она также говорит, что времяпровождение на свежем воздухе на природе имеет успокаивающий эффект, что помогает снизить кровяное давление.

"Кроме того, работа ваших рук в почве "заземляет" тело на землю в процессе, известном как заземление", — говорит Кокс. Она объясняет, что заземление — это процесс, посредством которого естественный отрицательный электрический заряд Земли помогает нейтрализовать свободные радикалы в нашем организме, уменьшает воспаление, снижает уровень кортизола, известного как гормон стресса, и снижает наше кровяное давление.

По словам Кокс, садоводство не только помогает снизить кровяное давление, а также привести мышцы в тонус, сжигать калории, поддерживать ловкость и равновесие — во всех отношениях оно приносит пользу физическому здоровью. Самое приятное то, что все это происходит мягко, намного легче, чем другие виды упражнений.

Магистр медицинских наук, врач-натуропат доктор Келлиэнн Петруччи отмечает, что проводить время в саду на солнце — отличный способ получить витамин D, который важен для мозга, костей и кишечника. Фактически, недостаток витамина D связан с преждевременной смертью — это еще одна причина, почему садоводство связано с долголетием.

Как садоводство поддерживает психическое здоровье

Фото: freepik

Садоводство полезно не только для тела. С научной точки зрения это также связано с поддержанием психического здоровья, что является ключевым моментом, поскольку счастливые люди, как правило, живут дольше. "Связь с природой, во время работы в саду, способна освежить и оживить ваш разум, предлагая убежище от повседневной суеты", — говорит доктор Петруччи. "Занятие садоводством способны снизить стресс и улучшить общее психическое здоровье, поощряя осознанность. Видение реальных плодов своего труда, наблюдение за тем, как растут и процветают ваши растения, вселяет чувство цели и может помочь улучшить ваше настроение".

Наука доказывает, что время, проведенное в саду, связано с уменьшением симптомов тревоги, депрессии и усталости. "Садоводство может дать ощущение цели, а также, если работать с другими, способствовать социальным связям", — говорит Кокс. Поэтому приглашение ваших друзей и близких поработать с вами в саду не только принесет еще большую пользу вашему здоровью, но и позитивно отразится на их самочувствии!

Фото: Freepik

Независимо от того, что вы посадите в своем саду, вы принесете пользу своему телу и разуму. Но есть некоторые травы, которые при употреблении будут напрямую поддерживать здоровье вашего мозга. Доктор Петруччи рекомендует кинзу. "Кинза содержит фолиевую кислоту, которая важна для работы мозга. Фолат также содержит витамин А, который поддерживает здоровье глаз, и витамин С, поддерживающий нашу иммунную систему", — говорит она.

Не любите кинзу? Выращивайте розмарин, шалфей или лаванду, они также связаны с поддержанием здоровья мозга. Когда вы проводите время в саду, вы вкладываете свою энергию в хобби, которое действительно принесет пользу вашему телу и разуму на долгие годы вперед. И вы действительно пожнете то, что посеяли!

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.