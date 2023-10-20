Еда против старения. Диетологи назвали продукт, который поможет похудеть и жить дольше

Существуют продукты, которые помогают вам похудеть, замедлить старение и улучшить эмоциональное благополучие. Эксперты рассказали о нуте и его пользе для здоровья.

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Существует пища, которая всегда считалась довольно простой и скромной, однако она богата клетчаткой и растительными белками, помогает уменьшить жировые отложения и замедлить старение. Давайте поговорим о нуте. Доктор Оливье Куртен-Кларанс, директор группы Clarins рассказывает о полезных свойствах нута, ссылаясь на многочисленные научные исследования. В частности, раскрываются два неожиданных достоинства этих бобовых: они способствуют потере жира в организме и помогают правильно и здорово стареть. Об этом пишет Vogue Italia.

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Куртен-Кларанс ссылается на результаты шести клинических исследований, которые демонстрируют, как употребление нута и других бобовых, например, чечевицы, снижает процент жира в организме. "Включение нута в рацион позволяет незначительно снизить вес, при этом не ограничивая калорийность рациона", — говорит эксперт. "Высокое содержание клетчатки и растительных белков делает их насыщающей пищей"

Бобовые против старения

Фото: Freepik

Куртен-Кларанс говорит, что высокое содержание клетчатки в нуте оказывает положительное влияние на процесс старения. "Исследование, проводившееся на протяжении более десяти лет, показывает, что люди, которые потребляют больше клетчатки, стареют лучше, чем остальная часть населения", — подчеркивает он.

Польза для тела и ума

Фото: Freepik

Диетолог Паула Мартин Кларес также рассказывает о нуте в своей книге "Здоровье вашей кожи зависит от того, что вы едите". Она отмечает, что эти бобовые являются отличным источником белка, кальция, калия, железа, фосфора, магния, витамина В6 и витамина Е. "Более того, они защищают нас от задержки воды, помогая сбалансировать жидкости в организме", — добавляет она. Нут также помогает снизить уровень холестерина, регулировать пищеварение и уровень сахара в крови. Кроме того, помогает наладить правильное функционирование нервной системы. По словам диетолога Беатрис Ларреа, бобовые обладают энергетическими свойствами и необходимы для физического и психологического здоровья.

Как добавить в рацион?

Фото: Freepik

Очевидно, что эффективность нута для похудения во многом зависит от способа его приготовления и продуктов, с которыми он употребляется. Диетологи рекомендуют сочетать его с зерновыми, например, с рисом, чтобы получить полноценное количество белка и 8 незаменимых аминокислот (фенилаланин, изолейцин, лейцин, лизин, метионин, треонин, триптофан и валин). Что касается особенностей приготовления, то эксперты рекомендуют перед приготовлением замачивать его на два часа, чтобы уменьшить газообразование. Консервированный нут можно также использовать в качестве альтернативы, если в составе только вода, масло или немного соли, без ненужных добавок. Кроме того, важно хорошо вымыть и обсушить его перед приготовлением.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.