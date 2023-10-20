Їжа проти старіння. Дієтологи назвали продукт, який допоможе схуднути і жити довше

Існують продукти, які допомагають вам схуднути, сповільнити старіння та поліпшити емоційне благополуччя. Експерти розповіли про нут і його користь для здоров'я.

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Існує їжа, яка завжди вважалася доволі простою та скромною, проте вона багата на клітковину та рослинні білки, допомагає зменшити жирові відкладення та сповільнити старіння. Давайте поговоримо про нут. Доктор Олів'є Куртен-Кларанс, директор групи Clarins розповідає про корисні властивості нуту, посилаючись на численні наукові дослідження. Зокрема, розкриваються дві несподівані чесноти цих бобових: вони сприяють втраті жиру в організмі і допомагають правильно та здорово старіти. Про це пише Vogue Italia.

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Куртен-Кларанс посилається на результати шести клінічних досліджень, які демонструють, як вживання нуту та інших бобових, наприклад, сочевиці, знижує відсоток жиру в організмі. "Включення нуту в раціон дає змогу незначно знизити вагу, при цьому не обмежуючи калорійність раціону", — каже експерт. "Високий вміст клітковини та рослинних білків робить їх їжею, що насичує"

Бобові проти старіння

Фото: Freepik

Куртен-Кларанс каже, що високий вміст клітковини в нуті позитивно впливає на процес старіння. "Дослідження, що проводилося протягом більше десяти років, показує, що люди, які споживають більше клітковини, старіють краще, ніж решта населення", — підкреслює він.

Користь для тіла і розуму

Фото: Freepik

Дієтолог Паула Мартін Кларес також розповідає про нут у своїй книзі "Здоров'я вашої шкіри залежить від того, що ви їсте". Вона зазначає, що ці бобові є чудовим джерелом білка, кальцію, калію, заліза, фосфору, магнію, вітаміну В6 і вітаміну Е. "Більше того, вони захищають нас від затримки води, допомагаючи збалансувати рідини в організмі", — додає вона. Нут також допомагає знизити рівень холестерину, регулювати травлення і рівень цукру в крові. Крім того, допомагає налагодити правильне функціонування нервової системи. За словами дієтологині Беатріс Ларреа, бобові володіють енергетичними властивостями і необхідні для фізичного та психологічного здоров'я.

Як додати в раціон?

Фото: Freepik

Очевидно, що ефективність нуту для схуднення багато в чому залежить від способу його приготування і продуктів, з якими він вживається. Дієтологи рекомендують поєднувати його із зерновими, наприклад, з рисом, щоб отримати повноцінну кількість білка і 8 незамінних амінокислот (фенілаланін, ізолейцин, лейцин, лізин, метіонін, треонін, триптофан і валін). Щодо особливостей приготування, то експерти рекомендують перед приготуванням замочувати його на дві години, щоб зменшити газоутворення. Консервований нут можна також використовувати як альтернативу, якщо в складі тільки вода, олія або трохи солі, без непотрібних добавок. Крім того, важливо добре вимити й обсушити його перед приготуванням.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.