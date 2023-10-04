Бобові, а не банани: 5 продуктів із високим вмістом калію

Калій просто необхідний нашому організму, зокрема нервовій та серцево-судинній системам. Традиційно, прийнято вважати джерелом калію банани, але вони далеко не лідери.

Related video

Найчастіше, маючи дефіцит калію в організмі, ми отримуємо рекомендацію, додати до свого раціону банани. Однак це не єдиний спосіб отримати цей елемент через їжу. Для початку давайте розберемося, що таке калій і для чого він використовується в організмі. Про це пише GQ.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найцікавіші новини зі світу шоу-бізнесу та світського життя!

Калій — це мінерал, який необхідний організму для правильного виконання своїх функцій. Особливо для поліпшення роботи нервів і скорочення м'язів, а також для підтримки постійної частоти серцевих скорочень. Ось чому калій вважається свого роду електролітом в організмі. Крім того, калій дає змогу поживним речовинам надходити в клітини організму, а також виводити з них відходи.

Фото: Freepik

Крім основних функцій, які калій виконує в організмі, він також здатний протидіяти деяким шкідливим впливам натрію на кров'яний тиск, знижуючи ризик виникнення аритмії. Ймовірно, саме з цієї причини банановий смузі часто рекомендують як поживний напій для тих, хто активно тренується.

Однак банани зовсім не є лідерами за вмістом калію і багато продуктів можуть легко переплюнути цей популярний фрукт.

Соя

Фото: Freepik

Соя — є рослинним джерелом з високим вмістом білка і просто незамінним інгредієнтом для веганів та вегетаріанців. Навіть за текстурою, цей продукт чимось нагадує м'ясо. Але крім великої кількості білка, соя також є лідером за вмістом калію — 1730 мг калію на 100 г.

Квасоля

Фото: Freepik

Подібно до сої, квасоля також містить значну кількість калію та білка. Крім того, квасоля містить такі поживні речовини, як клітковина, кальцій і магній, які покращують травлення і благотворно впливають на інші функції організму. Квасолю можна додавати в супи, тушкувати, а також використовувати як гарнір. Вміст калію в квасолі становить 1718 мг на 100 г.

Нут

Фото: Freepik

Нут — це інгредієнт, який не лише надає їжі текстури та приємного смаку, а й є корисним для здоров'я, адже містить вітамін К, залізо, фосфат, калій, кальцій, магній, цинк та інші речовини, які сприяють злагодженій роботі організму. У нуті міститься 1013 мг калію на 100 г.

Фісташки

Фото: Freepik

Фісташки є чудовим джерелом енергії, їх можна додавати в салати, бутерброди і просто їсти як перекус. Але будьте помірковані у вживанні фісташок, оскільки вони дуже калорійні, в 30 мг фісташок (приблизно 50 штук) близько 160 калорій. Крім того, в цих горішках міститься 800 мг калію на 100 г.

Волоські горіхи

Фото: Karolina Grabowska / Pexels

Волоські горіхи особливо відомі своїм вмістом омега-3, які також допомагають підтримувати здоров'я всього організму та серцево-судинної системи зокрема. Також волоські горіхи містять калій, який посилює ці функції. У горіхах міститься 690 мг калію на 100 г.

Існують й інші продукти, багаті на калій, серед них: кіноа, чіа, різні горіхи, ожина, морква, картопля, апельсини, грейпфрути та шпинат.

Нагадаємо, експерти назвали 3 причини, чому банани потрібно мити перед тим, як чистити.

Раніше Фокус писав про те, що ці 12 продуктів містять найбільше колагену, корисного для шкіри та кісток.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.