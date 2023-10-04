Бобовые, а не бананы: 5 продуктов с высоким содержанием калия

Калий просто необходим нашему организму, в частности нервной и сердечно-сосудистой системам. Традиционно, принято считать источником калия бананы, но они далеко не лидеры.

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Чаще всего, имея дефицит калия в организме, мы получаем рекомендацию, добавить в свой рацион бананы. Однако это не единственный способ получить этот элемент через пищу. Для начала давайте разберемся, что такое калий и для чего он используется в организме. Об этом пишет GQ.

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Калий – это минерал, который необходим организму для правильного выполнения своих функций. Особенно для улучшения работы нервов и сокращения мышц, а также для поддержания постоянной частоты сердечных сокращений. Вот почему калий считается своего рода электролитом в организме. Кроме того, калий позволяет питательным веществам поступать в клетки организма, а также выводить из них отходы.

Фото: Freepik

Помимо основных функций, которые калий выполняет в организме, он также способен противодействовать некоторым вредным воздействиям натрия на кровяное давление, снижая риск возникновения аритмии. Вероятно, именно по этой причине банановый смузи часто рекомендуют в качестве питательного напитка для тех, кто активно тренируется.

Однако бананы вовсе не являются лидерами по содержанию калия и многие продукты могут легко переплюнуть этот популярный фрукт.

Соя

Фото: Freepik

Соя – является растительным источником с высоким содержанием белка и просто незаменимым ингредиентом для веганов и вегетарианцев. Даже по текстуре, этот продукт чем-то напоминает мясо. Но помимо большого количества белка, соя также является лидером по содержанию калия — 1730 мг калия на 100 г.

Фасоль

Фото: Freepik

Подобно сое, фасоль также содержит значительное количество калия и белка. Кроме того, фасоль содержит такие питательные вещества как клетчатка, кальций и магний, которые улучшают пищеварение и благотворно влияют на другие функции организма. Фасоль можно добавлять в супы, тушить, а также использовать в качестве гарнира. Содержание калия в фасоли составляет 1718 мг на 100 г.

Нут

Фото: Freepik

Нут — это ингредиент, который не только придает пище текстуру и приятный вкус, но и полезен для здоровья, поскольку содержит витамин К, железо, фосфат, калий, кальций, магний, цинк и другие вещества, которые способствуют слаженной работе организма. В нуте содержится 1013 мг калия на 100 г.

Фисташки

Фото: Freepik

Фисташки являются отличным источником энергии, их можно добавлять в салаты, бутерброды и просто есть в качестве перекуса. Но будьте умеренны в употреблении фисташек, так как они очень калорийны, в 30 мг фисташек (примерно 50 штук) около 160 калорий. Кроме того, в этих орешках содержится 800 мг калия на 100 г.

Грецкие орехи

Фото: Karolina Grabowska / Pexels

Грецкие орехи особенно известны своим содержанием омега-3, которые также помогают поддерживать здоровье всего организма и сердечно-сосудистой системы в частности. Также грецкие орехи содержат калий, который усиливает эти функции. В орехах содержится 690 мг калия на 100 г.

Существуют и другие продукты, богатые калием, среди них: киноа, чиа, различные орехи, ежевика, морковь, картофель, апельсины, грейпфруты и шпинат.

Напомним, эксперты назвали 3 причины, почему бананы нужно мыть перед тем, как чистить.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.