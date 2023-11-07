В Бруклине освятили вековую церковь после съемок клипа певицы Сабрины Карпентер (видео)

Епископ, увидев ролик, был шокирован тем, что служители церкви позволили подобные съемки.

Клип на песню Feather" , часть которого была снята 24-летней американской певицей Сабриной Карпентер в 100-летней церкви Благовещения Пресвятой Девы Марии в Бруклине (Нью-Йорк), вызвал скандал и привел к тому, что служителям церкви снова пришлось освятить алтарь, пишет Daily Mail.

В музыкальном видео продолжительностью почти 3,5 минуты, Сабрина появляется в пикантных нарядах и убивает мужчин, которые обидели ее. В какой-то момент она идет в церковь, чтобы присутствовать на похоронах, где проходит мимо нескольких гробов пастельных тонов, на одном из которых есть надпись "RIP B ****". Она – в черном боди с пышным верхом и темных капронках, а на голове у нее черная фата.

Местный епископ, отец Роберт Бреннан, пришел в ужас от содержания видео и заявил о своем недовольстве местным приходом, который не воспрепятствовал его съемке.

"Приход не следовал епархиальной политике в отношении съемок на церковной территории, которая включает в себя проверку сцен и сценария", – заявил он.

Приход сначала заявил, что продюсерская компания "не смогла точно передать видеоконтент", но расследование показало, что в документах, переданных приходу, содержится достаточное описание "неподобающего поведения, неподходящего для церковного святилища".

Из-за задержки вынесения решения Бреннан объявил, что викарий прихода Джейми Джантелло отстранен от должности, хотя он останется в церкви в качестве пастора.

После этого объявления Бреннан и Гримальди провели мессу возмещения ущерба, во время которой епископ благословил алтарь святой водой.

"Благодаря проведению этой мессы епископ Бреннан восстановил святость этой церкви и устранил ущерб", – сообщили в епархии.

Приход Благовещения Пресвятой Богородицы, расположенный в Вильямсбурге, Бруклин, основан в 1863 году и был местом сбора американцев литовского происхождения. Этот приход — единственный, где еженедельно проводятся воскресные мессы полностью на литовском языке.

Карпентер выступала на разогреве у Тейлор Свифт во время латиноамериканского этапа ее тура Eras. Ранее в этом же году она завершила свой тур "Электронные письма, которые я не могу отправить". Он пролегал через Северную и Южную Америки, Европу и некоторые части Юго-Восточной Азии.

В скором времени Сабрина сыграет главную роль в предстоящем мюзикле "Алиса в стране чудес" для Netflix.

Напомним, что в Украине разразился похожий скандал после того, как Сергей Жадан и Христина Соловий представили свой клип на песню "Сердце", снятый в церкви св. Андрея Первозванного во Львове.

Ранее Фокус писал, что церковь, в которой сняли клип Жадан и Соловий, просила удалить его.