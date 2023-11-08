Тина Кароль продемонстрировала фигуру в новой фотосессии (фото)

Знаменитость позировала в нюдовом топе и юбке макси.

38-летняя украинская певица Тина Кароль продемонстрировала фигуру в новой фотосессии. Снимками звезда сцены делится в своем Instagram.

"Фатальна спокуса", — написала артистка, намекая на свою новую песню "Не святые", в которой есть такие строки.

Перед объективом камеры Тина Кароль предстала с распущенными волосами и легким макияжем. Она надела бежевый топ и облегающую юбку макси.

Автором снимков стала украинская фотограф Яна Яцюк. Она также ранее снимала актрису Кейт Бланшетт и певицу Билли Айлиш.

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Тина Кароль

"Ох, не святые… Ох не святые…", "Ну, это точно соблазн, фатальнее не бывает", "Тина — это роковое искушение", — комментируют новую съемку певицы ее фолловеры в соцсети.

Новая песня Тины Кароль

В своей новой композиции артистка призывает признаваться в любви прямо сейчас.

"Композиция "Не святые" призвана донести то, что любить и признаваться в любви важно сегодня, а не потом", — писала Тина Кароль о песне, которую сейчас уже посмотрели более 360 тысяч раз на YouTube.

Напомним, Тина Кароль снялась для Vogue Португалия.

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