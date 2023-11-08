Меган Фокс рассказала об "ужасных" отношениях с "очень известными людьми"

12 лет звезда была в браке с Брайаном Остином Грином, которому родила трех сыновей. Сейчас она помолвлена с Machine Gun Kelly.

37-летняя американская актриса Меган Фокс откровенно рассказала о своей "ужасной" истории отношений. Собственным опытом звезда экрана поделилась в интервью "Good Morning America".

Звезда "Трансформеров", которая помолвлена с Machine Gun Kelly, 33, рассказала о своих "жестоких отношениях" с "очень известными" людьми.

"В течение своей жизни я находилась по крайней мере в одних отношениях с физическим насилием и в нескольких очень жестоких отношениях с психологической стороны", — сказала она.

"Но никто не знает, что я была связана с этими людьми", — рассказывает Фокс о романах с "очень известными людьми", не называя их имен.

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Меган Фокс и Machine Gun Kelly Фото: Getty Images

Хотя актриса не назвала конкретные имена мужчин, которых она имела в виду, ранее она была замужем за Брайаном Остином Грином и была романтически связана с актерами Шаей ЛеБафом и Дэвидом Галлагером.

Меган Фокс Фото: meganfox

Сейчас мама троих детей помолвлена с музыкантом Колсоном Бейкером (Machine Gun Kelly). Несмотря на то, что предложение певец сделал еще в начале 2022 года, пока о свадьбе не сообщается.

Напомним, Меган Фокс рассказала о выкидыше на 10-й неделе беременности.

Также Фокус писал о появлении Меган Фокс на концерте ее жениха.