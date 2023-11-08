Как построить счастливые отношения без абьюза: 3 совета от Евгении Эмеральд (видео)

От абьюзивных отношений не застрахован никто, но несколько простых приемов помогут минимизировать риски.

Каждая девушка, вступая в отношения, верит, что они будут счастливыми и построенными на любви и уважении. Однако часто случается, что после решения жить вместе или свадьбы любимый человек начинает проявлять качества, которых никто не ожидал: агрессию, ревность и даже физическое насилие. Как обезопасить себя от подобного сценария, рассказала в интервью Фокусу украинская военнослужащая и полицейский в декрете Евгения Эмеральд. Девушка на собственном опыте узнала, что такое абьюз, и теперь активно доносит другим простые правила, как от него спастись.

Главное, что поможет минимизировать риск связаться с абьюзером, – это осведомленность.

"Необходимо изучать эту тему, читать книги. Я купила абсолютно все книги про абьюзеров, тиранов и нарциссов. Их не так много. Сейчас я их все перечитываю и могу даже дать практический совет. Но проблема нашего социума в том, что не хватает образования относительно этого вопроса. За последние две недели я очень сильно популяризовала тему абьюза, абьюзивных отношений, и очень рада, что люди становятся сознательными и осведомленными. Нужно исследовать эту тему, потому что от этого не застрахован абсолютно никто. Неважно, есть ли у тебя деньги, медийность, это все неважно. Любой человек может попасть в эту ловушку", – подчеркнула Эмеральд.

Второй совет Евгении – прежде, чем с головой окунуться в новые отношения, следует узнать побольше о человеке, иметь представление о его бэкграунде. Это может быть все: от самостоятельного поиска информации в сети до найма детектива.

"Платите ему (детективу), я не знаю, сколько это стоит, 2 тысячи гривен, 4 тысячи гривен, вы себе сможете потом сохранить жизнь. Пусть он исследует бэкграунд этого человека. А если сможете найти бывших, то, как бы это сейчас не звучало смешно, это будет очень большой показатель", – говорит девушка.

В-третьих, Евгения советует не спешить, даже если вам кажется, что вы встретили своего идеального принца.

"Мы сейчас живем в таком мире материализованном, и нет ничего такого плохого, чтобы быть в отношениях и сразу официально их не оформлять. Нужно понимать, что официальное оформление отношений и тем более дети – это уже способ манипуляции", – отметила она.

Сейчас Евгения Эмеральд разводится со своим мужем-военным Евгением Стипанюком. Пара была в браке год, но за это время девушка столкнулась с абьюзом со стороны мужчины. Тот угрожал ей расправой, а недавно она заявила, что на нее покушались.

Ранее Фокус писал, что Эмеральд назвала девять признаков потенциального абьюзера.