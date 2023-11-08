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Стиль жизни

Евгения Эмеральд назвала 9 признаков потенциального абьюзера (видео)

Евгения Эмеральд, интервью, домашнее насилие
Фото: instagram.com/emerald.evgeniya | Евгения Эмеральд

Пережившая насилие в собственной семье, Евгения дала советы другим женщинам, как избежать этого опыта.

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Украинская военнослужащая и полицейская в декрете Евгения Эмеральд, которая привлекла внимание общественности к теме насилия в семье, став жертвой абьюзинга со стороны мужа Евгения Стипанюка, (пара разводится) в интервью Фокусу рассказала, как распознать опасность еще в самом начале отношений и избежать печального опыта.

По ее словам, один из первых и очень важных факторов является то, как человек говорит о своих бывших. Если эти отзывы звучат в негативном ключе, – это уже повод задуматься. Если мужчина уважает женщину, с которой он был, то не станет говорить о ней плохо, независимо от того, как складывались отношения, и что послужило причиной расставания.

"Поэтому если вы слышите что-то нехорошее, особенно о матери его ребенка, то вы должны задуматься, что пройдет время, и вы окажетесь на месте этой женщины", – объяснила Евгения.

Второй момент – мужчина "очень гладко стелет".

"Он показывает идеальную жизнь. В социальных сетях все идеально: идеальные картинки, идеальные комментарии. Это тоже звоночек задуматься", – продолжила Эмеральд.

Собеседница издания поделилась еще одним своим наблюдением из личного опыта, отметив такой момент как "показательная набожность":

"Я тоже набожная, я хожу в церковь, но я об этом не кричу. Если же человек буквально кричит о таких вещах, это повод задуматься, не пытается ли он слишком транслировать то, что, возможно, не является правдой".

Евгения Эмеральд, Евгений Стипанюк Fullscreen
Евгения Эмеральд вышла замуж за Евгения Стипанюка 14 октября 2022 года
Фото: emerald.evgeniya/Instagram

Следующий повод задуматься, все ли в порядке, – чрезмерная поспешность в развитии отношений.

"Быстрое предложение руки и сердца, скорый переезд к вам, то есть все максимально быстро, и это странно", – говорит девушка.

По словам Евгении, бывают ситуации, когда действительно люди сразу понимают, что они хотят быть вместе, и привела пример родителей, которые поженились через месяц после знакомства, но сейчас, подчеркивает она, мы живем в таком мире, где сначала все лучше проверить и перестраховаться.

"Также мой совет как опытной – изучить бэкграунд человека. Как минимум, зайти в Google, посмотреть имя, фамилию, какие были судебные заседания, как проходил развод, какие есть штрафы. Все это очень важно и является характеристикой человека. К сожалению, я этого не сделала. Если бы я это сделала, то увидела бы довольно много интересных статей", – добавила Эмеральд.

Важным также является еще в начале пути понять, какие у человека отношения с родителями, особенно с мамой.

"То есть если мужчина с мамой в слишком близких отношениях, мы сейчас не говорим о здоровых отношениях, когда нет сепарации от матери, – это тоже уже звоночек, что что-то может быть не так", – говорит Евгения.

Изоляция от социума, семьи и друзей – один из главных признаков абьюза:

"Если женщина хоть раз услышит фразу "Все твои подружки – проститутки", – это потенциальный абьюзер. Этот человек будет изолировать вас от друзей, от родителей, от детей, то есть делать так, чтобы вы были только его собственностью. Он также будет ограничивать ваше время в соцсетях, чтобы вы ни с кем не общались".

Экономическое насилие – весьма распространенный прием, который существует в абьюзивных отношениях.

"Обычно эти люди говорят женщине: не нужно тебе работать, не нужно заканчивать университет. У меня есть деньги, я тебя обеспечу. Ты, пожалуйста, сиди дома, готовь для меня, рожай детей, занимайся семьей. И зачастую это тоже изоляция от социума. Для женщины важны дети, семейные ценности, но она также должна быть в социуме, реализовать себя", – предупреждает собеседница Фокуса.

Оскорбления без причины в начале – повод задуматься, стоит ли дальше развивать отношения.

"Вы должны понимать, что эти оскорбления будут только хуже", – делится опытом Эмеральд.

И последний фактор – чрезмерное пристрастие к спиртному.

"Если мужчина чрезмерно употребляет алкоголь – это тоже плохой звоночек, потому что у абьюзеров именно под влиянием алкоголя идет самая большая агрессия", – подытожила Евгения.

Эмеральд вышла за Евгения Стипанюка 14 октября 2022 года. Пара познакомилась на войне, хоть они и служили в разных подразделениях и городах, а затем и расписалась на передовой. 14 апреля 2023 года у них родилась дочь Афина. Для Евгении – это второй ребенок, поскольку у нее уже подрастает 10-летняя Жасмин.

Проблемы в браке начались буквально с первых дней, однако девушка долго молчала обо всем, не желая выносить на публику. Когда же ситуация накалилась, она впервые публично заговорила о проблемах домашнего насилия в семье, а также подала на развод. 30 октября в своем Instagram сообщила, что бывший муж и его пособники якобы пытались совершить покушение на нее и ее охранника. До этого Стипанюк угрожал ей расправой.

Ранее Фокус писал, что Евгения Эмеральд объяснила, почему она – не снайпер.