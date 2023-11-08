Євгенія Емеральд назвала 9 ознак потенційного аб'юзера (відео)

Євгенія, яка пережила насильство у власній родині, дала поради іншим жінкам, як уникнути цього досвіду.

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Українська військовослужбовиця і поліціянтка в декреті Євгенія Емеральд, яка привернула увагу громадськості до теми насильства в сім'ї, ставши жертвою аб'юзингу з боку чоловіка Євгена Стипанюка (пара розлучається), в інтерв'ю Фокусу розповіла, як розпізнати небезпеку ще на початку стосунків і уникнути сумного досвіду.

За її словами, одним із перших і дуже важливих чинників є те, як людина говорить про своїх колишніх. Якщо ці відгуки звучать у негативному ключі, — це вже привід замислитися. Коли чоловік поважає жінку, з якою він був, то не говоритиме про неї погано, незалежно від того, як складалися стосунки, і що стало причиною розставання.

"Тому якщо ви чуєте щось недобре, особливо про матір його дитини, то ви маєте задуматися, що мине час, і ви опинитеся на місці цієї жінки", — пояснила Євгенія.

Другий момент — чоловік "дуже гладко стелить".

"Він показує ідеальне життя. У соціальних мережах усе ідеально: ідеальні картинки, ідеальні коментарі. Це теж дзвіночок задуматися", — продовжила Емеральд.

Співрозмовниця видання поділилася ще одним своїм спостереженням з особистого досвіду, зазначивши такий момент як "показова побожність":

"Я теж побожна, я ходжу до церкви, але я про це не кричу. Якщо ж людина буквально кричить про такі речі, це привід замислитися, чи не намагається вона занадто транслювати те, що, можливо, не є правдою".

Євгенія Емеральд вийшла заміж за Євгена Стипанюка 14 жовтня 2022 року Фото: emerald.evgeniya/Instagram

Наступний привід замислитися, чи все гаразд, - надмірна поспішність у розвитку стосунків.

"Швидка пропозиція руки і серця, швидкий переїзд до вас, тобто все максимально швидко, і це дивно", — каже дівчина.

За словами Євгенії, бувають ситуації, коли справді люди одразу розуміють, що вони хочуть бути разом, і навела приклад батьків, які одружилися за місяць після знайомства, але зараз, наголошує вона, ми живемо в такому світі, де спочатку все краще перевірити й перестрахуватися.

"Також моя порада як досвідченої — вивчити бекграунд людини. Як мінімум, зайти в Google, подивитись ім'я, прізвище, які були судові засідання, як відбувалося розлучення, які є штрафи. Усе це дуже важливо і є характеристикою людини. На жаль, я цього не зробила. Якби я це зробила, то побачила б досить багато цікавих статей", — додала Емеральд.

Важливим також є ще на початку шляху зрозуміти, які в людини стосунки з батьками, особливо з мамою.

"Тобто якщо чоловік із мамою в надто близьких стосунках, ми зараз не говоримо про здорові стосунки, коли немає сепарації від матері, — це теж уже дзвіночок, що щось може бути не так", — каже Євгенія.

Ізоляція від соціуму, сім'ї та друзів — одна з головних ознак аб'юзу:

"Якщо жінка хоч раз почує фразу "Усі твої подружки — повії", — це потенційний аб'юзер. Ця людина ізолюватиме вас від друзів, від батьків, від дітей, тобто робитиме так, щоб ви були лише її власністю. Вона також обмежуватиме ваш час у соцмережах, щоб ви ні з ким не спілкувалися".

Економічне насильство — вельми поширений прийом, який існує в аб'юзивних стосунках.

"Зазвичай ці люди кажуть жінці: не потрібно тобі працювати, не потрібно закінчувати університет. У мене є гроші, я тебе забезпечу. Ти, будь ласка, сиди вдома, готуй для мене, народжуй дітей, займайся сім'єю. І часто це теж ізоляція від соціуму. Для жінки важливі діти, сімейні цінності, але вона також має бути в соціумі, реалізувати себе", — попереджає співрозмовниця Фокуса.

Образи без причини на початку — привід задуматися, чи варто далі розвивати стосунки.

"Ви маєте розуміти, що ці образи будуть тільки гіршими", — ділиться досвідом Емеральд.

Й останній фактор — надмірна пристрасть до спиртного .

"Якщо чоловік надмірно вживає алкоголь — це теж поганий дзвіночок, тому що в аб'юзерів саме під впливом алкоголю йде найбільша агресія", — підсумувала Євгенія.

Емеральд вийшла заміж за Євгена Стипанюка 14 жовтня 2022 року. Пара познайомилася на війні, хоч вони й служили в різних підрозділах і містах, а потім і розписалася на передовій. 14 квітня 2023 року в них народилася донька Афіна. Для Євгенії — це друга дитина, оскільки в неї вже підростає 10-річна Жасмін.

Проблеми в шлюбі почалися буквально з перших днів, проте дівчина довго мовчала про все, не бажаючи виносити на публіку. Коли ж ситуація загострилася, вона вперше публічно заговорила про проблеми домашнього насильства в сім'ї, а також подала на розлучення. 30 жовтня у своєму Instagram повідомила, що колишній чоловік і його поплічники нібито намагалися вчинити замах на неї та її охоронця. До цього Стипанюк погрожував їй розправою.

Раніше Фокус писав, що Євгенія Емеральд пояснила, чому вона — не снайпер.