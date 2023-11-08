Евгения Эмеральд рассказала, как понять, что человек стал жертвой абьюзера, и что делать

Евгения утверждает, что изменить абьюзера не помогут ни психолог, ни увещевания.

Зачастую люди, которые находятся в абьюзивных отношений, не понимают, что они – жертвы. Как это определить и что делать, если человек больше не хочет так жить, рассказала в эксклюзивном интервью Фокусу украинская военнослужащая и полицейский в декрете Евгения Эмеральд, которая на собственном опыте узнала, что такое насилие в семье. Она смогла с этим справиться и теперь поднимает тему абьюзинга, чтобы другие женщины могли противостоять этому и защитить себя.

По словам Евгении, она и сама долгое время не понимала, что стала жертвой абьюзера.

"Если на вопрос, стала ли я более счастливой в этих отношениях, ответ отрицательный, значит, уже что-то пошло не так. Экологические отношения будут счастливыми, даже если там будут случаться ссоры, ведь без них не обходится в любой семье", – подчеркнула Эмеральд.

Девушка уверена, что упрашивать тирана измениться или отправлять его к психологу – бесполезное занятие.

Евгения Эмеральд в день своей свадьбы с Евгением Стипанюком Фото: emerald.evgeniya/Instagram

"Он никогда не изменится, потому что абьюз – это очень мощная психологическая травма. Таких людей я считаю психически больными. Они опасны для социума, они разрушают психику других людей и психику своих детей. Обычно практически в 100% случаев они не понимают, что они такие. Они уверены, что все вокруг не такие, а они нормальные. Самое страшное, что у абьюзера нет эмпатии. У этих людей нет чувств, и поэтому даже для своих детей они опасны", – категорична собеседница издания.

Эмеральд призналась, что поначалу пыталась вразумить своего мужа.

"Я пыталась и разговаривать, и предлагала совместную терапию, и плакала, и рыдала, и стояла на коленях. Я пробовала все, но поверьте мне, все это не работает. Когда я была на третьем месяце беременности, и начались первые проявления абьюза, на самом деле еще лайтовые, я обратилась к кандидату психологических наук и услышала от нее в ответ "Бегите!"", – вспоминает она.

В случае, когда человек понял, что он – жертва абьюза, главное, что нужно сделать, – уйти от своего обидчика.

Тут вопрос только в жертве: хочет ли она больше ею не быть. Просто есть процент женщин, которым это нравится. Если же женщина поняла, что она не хочет быть жертвой, у нее появляется страхи вроде "что люди скажут", "он меня убьет". Это все было и у меня", – продолжает Евгения.

Исходя из собственного опыта, она рекомендует не бросать тирана резко, потому что он может преследовать свою жертву, сжечь ей документы и использовать множество других манипуляций.

"Когда вы принимаете такое решение, нужно сначала подготовиться, все делать очень осторожно, очень тихо и постепенно. Например, вывезти тревожный чемоданчик, если вы откладывали какие-то деньги, драгоценности, документы, к друзьям. Необходимо заранее найти адвокатов, чтобы они уже начинали готовить документы. Обязательно нужно подготовить безопасное место, куда вы сможете переехать и спрятаться, и только потом воспользоваться моментом, чтобы абьюзера не было дома, и спокойно уезжать. Именно так я и сделала", – объяснила девушка.

И один из самых важных советов – обязательно обратиться к психотерапевту. Евгения подчеркивает, что психологическая помочь очень-очень важна и необходима, потому что абьюзивные отношения очень травмируют, а женщине нужно оставаться морально стойкой.

Эмеральд также рассказала, как на начальном этапе распознать абьюзера и какие правила помогут не ввязыыаться в отношения с таким человеком.

Ранее Фокус писал, что бывший муж Евгениий, Евгений Стипанюк, угрожал ей расправой и обвинил в изменах.