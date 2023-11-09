Королева Камилла появилась на публике в платье от кутюр своего любимого цвета (фото)

Король Чарльз III еще в 2009 году, в бытность принцем, стал покровителем Королевского оперного театра.

76-летняя королева Великобритании Камилла вместе со своим 74-летним супругом, королем Чарльзом III, посетила спектакль "Дон Кихот" Карлоса Акосты в Королевском оперном театре, пишет Hello.

Ее Величество выбрала для выхода в свет синее платье от кутюр от одного из ее любимых дизайнеров, Фионы Клэр, с кружевной отделкой по основной части и на декольте с V-образным вырезом. Платье отличалось приталенным лифом, расклешенной юбкой до колена и изящными кружевными рукавами. Отметим, что синий – один из самых любимых цветов жены короля, и часто на торжественные мероприятия она выбирает наряды именно этого цвета.

Чтобы не отвлекать внимание от платья, Камилла подобрала под него максимально простые темно-синие фактурные туфли Eliot Zed Serra с острым носком и капроновые колготки.

Хотя королева является поклонницей сдержанных сумочек, для похода на балет она предпочла минимум аксессуаров и вообще отказалась от сумки. Вместо этого Ее Величество выбрала простые украшения в виде серебряного ожерелья с розовыми и фиолетовыми камнями и соответствующих серег-капель. Инкрустированный бриллиантами значок мака в преддверии Дня памяти в эти выходные был изящным штрихом к ее образу.

Королевская чета за кулисами театра пообщалась с артистами балета Фото: Getty Images

Король был в темно-синем костюме-двойке с рубашкой в тонкую полоску, сиреневым галстуком с рисунком и соответствующим нагрудным платком. На лацкане его пиджака тоже красовался мак.

Королевская чета сидела в ложе вместе с председателем Попечительского совета Королевского оперного театра сэром Ллойдом Дорфманом, исполнительным директором заведения Алексом Бирдом и лордом-лейтенантом Большого Лондона сэром Кеннетом Олисой.

На спектакле также присутствовали сотрудники Национальной службы здравоохранения, приглашенные в знак признания их работы и служения, преподаватели, с которыми работает Королевский оперный театр, и участники хора "Песни для Украины".

Чарльз стал президентом Королевского балета в 2003 году, а в 2009-м – и покровителем Королевского оперного театра.

На прошлой неделе король и королева впервые с начала своего правления присутствовали на государственном открытии парламента, и Камилла появилась там в любимой тиаре покойной свекрови.

Ранее Фокус писал, что королева Камилла решилась на модный эксперимент и надела платье с хищным принтом.