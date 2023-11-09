Кронпринц Фредерик с женой посетили выставку на фоне слухов об измене наследника престола

К королевской паре сейчас повышенное внимание после недавнего скандала в СМИ.

Датский кронпринц Фредерик и его жена, кронпринцесса Мэри, которые сейчас принимают у себя монаршую чету Испании, несмотря на все слухи об изменах будущего короля, держат лицо. Пара вместе с королевой Дании Маргрете, королем Филиппом и королевой Летицией посетили выставку Соролья в Копенгагене, пишет Hello.

Принцесса Мэри выглядела элегантно в топе в стиле бардо и зеленой юбке с жаккардовым узором от H&M. Из аксессуаров она выбрала изящное золотое ожерелье в форме буквы F – дань уважения своему мужу Фредерику. Он в свою очередь был в темно-синем костюме в тонкую полоску, белой рубашке и галстуке.

Кронпринц Фредерик и кронпринцесса Мэри Фото: Getty

Сейчас публика внимательно следит за тем, как супруги ведут себя, поскольку недавняя публикация в таблоиде Lecturas, который специализируется на слухах, фотографий кронпринца с мексиканской светской львицей Женевьевой Казановой в Мадриде произвели впечатление разорвавшейся бомбы.

Король Испании Филипп и королева Летиция – гости выставки Фото: Getty

Резонанс от снимков был таким, что пресс-службе дворца пришлось выпустить заявление с просьбой оставить семью в покое.

Казанова уже открестилась от романа, а кронпринцесса продолжает прилежно исполнять свои обязанности, появляясь вместе с мужем на публике.

Фредерик и Мэри связали себя узами брака 14 мая 2004 года в Копенгагенском соборе, и невеста была прекрасна в платье, созданном датским модельером Уффе Франком, и бриллиантовой тиаре, подаренной ей королевой Маргрете.

Первенец пары, принц Кристиан, родился в октябре 2005 года. Недавно он помпезно отметил свое 18-летие. Через два года у них появилась принцесса Изабель, а в 2011-м супруги стали родителями близнецов Винсента и Жозефины.

Ранее Фокус писал, что кронпринцесса Мэри вместе с мужем сфотографировалась на фоне символа вечной любви.