MELOVIN и alyona alyona: назван лонглист участников Нацотбора на "Евровидение-2024"

Финал международного песенного конкурса состоится в конце мая 2024 года в Швеции.

Обнародован лонглист участников Нацотбора на "Евровидение-2024". Об этом сообщает Суспільне мовлення.

Из почти 400 заявок в список желающих представить Украину на международной арене в шведском городе Мальме попали 20 украинских артистов.

В списке есть уже хорошо известные украинцам певцы и певицы, а именно alyona alyona & Jerry Heil, MELOVIN, который уже представлял Украину на "Евровидении". В 2018 году артист с композицией "Under The Ladder" занял 17 место.

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Полный список участников Нацотбора на "Евровидение-2024":

alyona alyona & Jerry Heil

ANKA

Carpetman

Drevo

INGRET

Julia Belei

KARYOTYPE

KRYLATA

MÉLOVIN

NAHABA

NAZVA

PARFENIUK

SHÉPA

SKYLERR

STASYA

SWOIIA

TESLENKO

YAGODY

YAKTAK

Ziferblat

Известно, что перечень финалистов, который будет включать до 10 артистов, будет объявлен до 20 ноября 2023 года, а пока будут продолжаться прослушивания участников лонглиста.

Среди артистов, которые по результатам прослушиваний не попали в список финалистов, будет проведено еще одно рейтинговое онлайн-голосование, которое определит еще одного участника финала, который пройдет в феврале и окончательно определит представителя Украины.

Музыкальный продюсер Национального отбора на "Евровидение-2024" Дмитрий Шуров (Ріапобой) считает, что все артисты, которые попали в лонглист — разные и самобытные.

Два полуфинала песенных соревнований состоятся 7 и 9 мая 2024 года. А гранд-финал проведут на стадионе Malmö Arena 11 мая.

Напомним, шведская певица Лорин во второй раз выиграла международный песенный конкурс.

Также Фокус писал об участниках от Украины на "Евровидении-2023".