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MELOVIN и alyona alyona: назван лонглист участников Нацотбора на "Евровидение-2024"

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Фото: Eurovision Song Contest/Twitter

Финал международного песенного конкурса состоится в конце мая 2024 года в Швеции.

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Обнародован лонглист участников Нацотбора на "Евровидение-2024". Об этом сообщает Суспільне мовлення.

Из почти 400 заявок в список желающих представить Украину на международной арене в шведском городе Мальме попали 20 украинских артистов.

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В списке есть уже хорошо известные украинцам певцы и певицы, а именно alyona alyona & Jerry Heil, MELOVIN, который уже представлял Украину на "Евровидении". В 2018 году артист с композицией "Under The Ladder" занял 17 место.

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Полный список участников Нацотбора на "Евровидение-2024":

  • alyona alyona & Jerry Heil
  • ANKA
  • Carpetman
  • Drevo
  • INGRET
  • Julia Belei
  • KARYOTYPE
  • KRYLATA
  • MÉLOVIN
  • NAHABA
  • NAZVA
  • PARFENIUK
  • SHÉPA
  • SKYLERR
  • STASYA
  • SWOIIA
  • TESLENKO
  • YAGODY
  • YAKTAK
  • Ziferblat

Известно, что перечень финалистов, который будет включать до 10 артистов, будет объявлен до 20 ноября 2023 года, а пока будут продолжаться прослушивания участников лонглиста.

Среди артистов, которые по результатам прослушиваний не попали в список финалистов, будет проведено еще одно рейтинговое онлайн-голосование, которое определит еще одного участника финала, который пройдет в феврале и окончательно определит представителя Украины.

Музыкальный продюсер Национального отбора на "Евровидение-2024" Дмитрий Шуров (Ріапобой) считает, что все артисты, которые попали в лонглист — разные и самобытные.

Два полуфинала песенных соревнований состоятся 7 и 9 мая 2024 года. А гранд-финал проведут на стадионе Malmö Arena 11 мая.

Напомним, шведская певица Лорин во второй раз выиграла международный песенный конкурс.

Также Фокус писал об участниках от Украины на "Евровидении-2023".