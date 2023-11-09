MELOVIN и alyona alyona: назван лонглист участников Нацотбора на "Евровидение-2024"
Финал международного песенного конкурса состоится в конце мая 2024 года в Швеции.
Обнародован лонглист участников Нацотбора на "Евровидение-2024". Об этом сообщает Суспільне мовлення.
Из почти 400 заявок в список желающих представить Украину на международной арене в шведском городе Мальме попали 20 украинских артистов.Важно
В списке есть уже хорошо известные украинцам певцы и певицы, а именно alyona alyona & Jerry Heil, MELOVIN, который уже представлял Украину на "Евровидении". В 2018 году артист с композицией "Under The Ladder" занял 17 место.
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Полный список участников Нацотбора на "Евровидение-2024":
- alyona alyona & Jerry Heil
- ANKA
- Carpetman
- Drevo
- INGRET
- Julia Belei
- KARYOTYPE
- KRYLATA
- MÉLOVIN
- NAHABA
- NAZVA
- PARFENIUK
- SHÉPA
- SKYLERR
- STASYA
- SWOIIA
- TESLENKO
- YAGODY
- YAKTAK
- Ziferblat
Известно, что перечень финалистов, который будет включать до 10 артистов, будет объявлен до 20 ноября 2023 года, а пока будут продолжаться прослушивания участников лонглиста.
Среди артистов, которые по результатам прослушиваний не попали в список финалистов, будет проведено еще одно рейтинговое онлайн-голосование, которое определит еще одного участника финала, который пройдет в феврале и окончательно определит представителя Украины.
Музыкальный продюсер Национального отбора на "Евровидение-2024" Дмитрий Шуров (Ріапобой) считает, что все артисты, которые попали в лонглист — разные и самобытные.
Два полуфинала песенных соревнований состоятся 7 и 9 мая 2024 года. А гранд-финал проведут на стадионе Malmö Arena 11 мая.
Напомним, шведская певица Лорин во второй раз выиграла международный песенный конкурс.
Также Фокус писал об участниках от Украины на "Евровидении-2023".