MELOVIN та alyona alyona: названо лонгліст учасників Нацвідбору на "Євробачення-2024"

Фінал міжнародного пісенного конкурсу відбудеться наприкінці травня 2024 року у Швеції.

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Оприлюднено лонгліст учасників Нацвідбору на "Євробачення-2024". Про це повідомляє Суспільне мовлення.

З майже 400 заявок до списку охочих представити Україну на міжнародній арені в шведському місті Мальме потрапили 20 українських артистів.

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У списку є вже добре відомі українцям співаки та співачки, а саме alyona alyona & Jerry Heil, MELOVIN, який уже представляв Україну на "Євробаченні". У 2018 році артист з композицією "Under The Ladder" посів 17 сходинку.

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Повний список учасників Нацвідбору на "Євробачення-2024":

alyona alyona & Jerry Heil

ANKA

Carpetman

Drevo

INGRET

Julia Belei

KARYOTYPE

KRYLATA

MÉLOVIN

NAHABA

NAZVA

PARFENIUK

SHÉPA

SKYLERR

STASYA

SWOIIA

TESLENKO

YAGODY

YAKTAK

Ziferblat

Відомо, що перелік фіналістів, який включатиме до 10 артистів, буде оголошено до 20 листопада 2023, а поки триватимуть прослуховування учасників лонгліста.

Серед артистів, які за результатами прослуховувань не потрапили до списку фіналістів, буде проведено ще одне рейтингове онлайн-голосування, яке визначить ще одного учасника фіналу, який пройде у лютому та остаточно визначить представника України.

Музичний продюсер Національного відбору на "Євробачення-2024" Дмитро Шуров (Pianoбой) вважає, що всі артисти, які потрапили в лонгліст — різні та самобутні.

Два півфінали пісенних змагань відбудуться 7 та 9 травня 2024. А гранд-фінал проведуть на стадіоні Malmö Arena 11 травня.

Нагадаємо, шведська співачка Лорін вдруге виграла міжнародний пісенний конкурс.

Також Фокус писав про учасників від України на "Євробаченні-2023".