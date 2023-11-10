Андрей Данилко сообщил о смерти на фронте сына своего коллеги (фото)

Только 2 октября украинский герой отметил день рождения.

Андрей Данилко сообщил о гибели на фронте сына своего коллеги. В соцсетях артист опубликовал черно-белое фото героя.

Музыкант рассказал, что свою жизнь за Украину отдал сын музыканта коллектива Верки Сердючки Артура Кульповича Эрик. Данилко отметил, что мужчина погиб на фронте.

"Наши самые искренние соболезнования артисту нашего коллектива Артуру Кульповичу в связи с гибелью на фронте его сына Эрика. Слава Герою! Светлая память..." — написал Данилко.

Лишь 2 октября герой праздновал день рождения, с чем его поздравлял отец в соцсети, опубликовав фото именинника в военной форме.

"Сынок, с Днем рождения! Пусть Бог тебя хранит!" — обращался к сыну Артур Кульпович.

"Мои соболезнования... Вечная память герою", "Артур, так не должно быть, искренние соболезнования, вечная память герою. Держись", "Артур, примите мои соболезнования", — выражают свою поддержку и соболезнования украинцы.

Напомним, на войне погиб музыкант Михаил Балахтар, участник группы "Серцевий напад".

Также Фокус писал о гибели на фронте отца мальчика, который участвовал в митинге для выделения денег на нужды ВСУ.