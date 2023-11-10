Осенний суперфуд: 7 полезных свойств тыквенных семечек для здоровья

Семена тыквы — невероятно полезный продукт, содержащий важные питательные вещества и поддерживающий ваше здоровье. Вот 7 самых полезных свойств, о которых вы должны знать.

Не выбрасывайте семена фруктов и овощей, так как некоторые из них являются богатым источником необходимых питательных веществ. Показательный пример – тыквенные семечки! Не стоит недооценивать их из-за размера, поскольку тыквенные семечки могут стать вашим секретным оружием, позволяющим оставаться в форме и не терять концентрации внимания. Об этом пишет Health Shots.

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Семена тыквы — кладезь многих питательных веществ, включая полезные жиры, магний, селен, железо и антиоксиданты, — говорит диетолог Аруна Малля .

Сохраняет здоровье сердца

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Являясь источником магния, цинка, полиненасыщенных жирных кислот и антиоксидантов, тыквенные семечки помогают сохранить здоровье вашего сердца. Исследование, опубликованное в журнале "Дополнительная терапия в клинической практике", показало, что включение семян тыквы в свой рацион может помочь снизить кровяное давление и уровень холестерина, которые являются основными факторами риска развития сердечно-сосудистых.

Содержат много магния

Знаете ли вы, что одним из самых больших преимуществ тыквенных семечек является то, что они являются естественным источником магния? Магний важен для поддержания общего состояния здоровья: от контроля уровня артериального давления до снижения риска сердечных заболеваний, поддержания здоровых костей и регулирования диабета. Диетолог Аруна Малья говорит: "Магний необходим для формирования костей, а низкий уровень этого питательного вещества создает риск остеопороза у женщин в постменопаузе. Употребление тыквенных семечек до или после перекуса помогает удовлетворить рекомендуемую дневную норму магния".

Повышают иммунитет

Фото: Freepik

Семена тыквы содержат цинк, который помогает поддерживать здоровую иммунную систему, как показано в исследовании, опубликованном в журнале Food Production, Processing and Nutrition. Кроме того, они также богаты железом, селеном, витамином Е и антиоксидантами, необходимыми для поддержания здоровья вашей иммунной системы.

Вызывают сонливость

Не можете нормально выспаться? Попробуйте добавить в свой рацион тыквенные семечки. Диетолог объясняет, что семена тыквы содержат триптофан, аминокислоту, которая помогает лечить бессонницу. "Наше тело превращает триптофан в серотонин, гормон хорошего самочувствия, который заставляет вас чувствовать себя расслабленным и способствует хорошему сну".

Полезны для пищеварения

Эти семечки также богаты клетчаткой и помогают облегчить запор и улучшить пищеварение. Исследование , опубликованное в журнале Nutrients, показало, что высокое содержание клетчатки в семенах тыквы способствует здоровью пищеварительной системы. Малля говорит, что добавление тыквенных семечек в свой рацион в дополнение к физическим упражнениям и изменению образа жизни полезно для поддержания общего здоровья пищеварительной системы. Это также может помочь вам похудеть и регулировать уровень сахара в крови.

Защищают от рака

Фото: Freepik

Исследование, опубликованное в Журнале медицинской еды, показало, что экстракты семян тыквы обладают свойствами, которые могут снизить риск рака простаты. Другие исследования обнаружили положительное влияние тыквенных семечек на рак. Эксперт говорит, что именно антиоксиданты, содержащиеся в семечках, могут помочь защитить вас от рака.

Регулируют уровень сахара в крови

Добавление семян тыквы в свой рацион может даже помочь контролировать уровень сахара в крови. Исследование Nutrition Research показало, что у людей, которые добавляли семена тыквы в питание , наблюдалось снижение уровня сахара в крови. Таким образом, это может помочь регулировать уровень сахара в крови у людей с диабетом 2 типа. Однако необходимы дополнительные исследования, чтобы узнать о влиянии семян тыквы на диабет.

Польза тыквенных семечек доступна всем, но нужно быть осторожными и употреблять их в умеренных количествах. Семена тыквы дают около 163 ккал энергии, 8,5 г белка и 13,9 г жира. Они также содержат другие питательные вещества, которые помогу вам поддерживать свое здоровье. Однако, перед тем как добавлять семена тыквы в свой рацион, проконсультируйтесь с врачом.

Напомним, в тыкве содержатся витамины группы B, РР, Е, С, антиоксиданты, микроэлементы, среди которых железо, магний, калий, фосфор, цинк и клетчатка

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.