Морская, йодированная или столовая. Диетолог рассказала, какая соль самая полезная

Любой продукт имеет свой естественный вкус, однако без соли невозможно создать действительно вкусное и изысканное блюдо. Эксклюзивно для Фокуса диетолог Татьяна Кихтева рассказывает, какая соль самая полезная для организма, и какое количество не навредит вашему здоровью.

Соль — это хлорид натрия — природное химическое соединение, которое на 60% состоит из натрия и на 40% из хлора. Раньше соль демонизировали, считая "белой смертью", пытаясь всячески снизить ее потребление. Однако этот элемент является жизненно необходимым для нашего организма, ведь натрий входит в состав плазмы крови, поддерживает водно-солевой баланс, нервную систему и мышцы. Фокус спросил у диетолога, семейного врача, президента Ассоциации профессионалов фитнеса и нутрициологов Украины Татьяны Кихтевой о том, какая из разновидностей солей на полках супермаркета является самой полезной.

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Соль необходима для слаженной работы организма, однако избыток ее в вашем рационе, наоборот, может вызвать отеки, болезни почек, ЖКТ и повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний. На полках магазинов можно найти большое разнообразие соли, кроме обычной столовой соли, есть еще йодированная, розовая, морская и даже черная соль. Кроме того, можно увидеть сванскую, сырную или адыгейскую соль — это соли с добавлением различных специй и сыра, например, пармезана. В чем различия и какую соль лучше всего использовать для ежедневного приготовления пищи?

Йодированная соль

Фото: Freepik

"Йодированная соль — это соль, которая обогащена микроэлементом йода. Такая соль будет крайне важна в районах, где есть дефицит этого микроэлемента. В Украине в зоне наибольшего риска Западная Украина и Черниговская область, в южных и восточных областях дефицит не так выражен, но все равно он есть. Поэтому йодированная соль — это лучшее средство профилактики йододефицита. Ее нужно хранить в баночке под крышкой, как можно дальше от солнечных лучей и добавлять уже в готовые блюда", — говорит диетолог.

Поэтому йодированная соль — это обычная поваренная соль с добавлением йода. Учитывая дефициты йода среди населения, эта соль идеально подходит для ежедневного потребления. Однако стоит прислушаться к совету диетолога и добавлять ее уже в готовое блюдо, так вы получите максимум пользы и не перенасытите пищу натрием.

Розовая соль

Фото: Freepik

Розовая соль, которую еще называют гималайской, добывается в соляных шахтах вблизи Гималаев. Эта соль обогащена микроэлементами и, в отличие от поваренной соли, содержит оксид железа, однако содержание этих элементов незначительно.

"Да, там действительно есть 84 микроэлемента, но они в мизерном количестве. Действительно, в розовой соли их больше, чем в обычной поваренной, но все же недостаточно, чтобы восполнить какие-то дефициты", — отмечает Татьяна Кихтева. Поэтому преимущества этого вида соли заключаются в более приятном цвете и вкусовых особенностях.

Морская соль

Морская соль производится путем испарения океанической воды или воды из соленых озер. При этом там также остаются некоторые микроэлементы, минералы, состав которых может варьироваться в зависимости от источника воды.

"Присутствие различных элементов будет влиять на вкус и цвет соли, но содержание микроэлементов, как и в гималайской соли, незначительное, поэтому восполнить дефициты такая соль вряд ли сможет. Основная разница между морской и гималайской солью в их происхождении и вкусовых свойствах", — отмечает диетолог.

Пищевая соль

Пищевая соль — это каменная соль, которую добывают в соляных шахтах и туннелях. Она бывает разной фракции, более грубая соль подходит для консервации, так как крупные кристаллы соли дольше остаются на поверхности продукта, глубже проникают и хорошо просаливают его изнутри. Мелкая соль кажется более соленой, так как быстрее растворяется.

Именно соль придает пище вкус, который мы все так любим, однако избыток соли оказывает негативное влияние на организм. Большое количество натрия в рационе может привести к вымыванию кальция, что способствует разрушению костей и зубов. Кроме этого, превышение норм потребления соли может привести к проблемам с сердечно-сосудистой системой, заболеваниям печени и почек. Именно поэтому стоит знать нормы и придерживаться их, если вы хотите сохранить свое здоровье.

Нормы потребления соли

Фото: Freepik

Нормы потребления соли будут отличаться для здоровых людей и для людей, которые имеют сердечно-сосудистые заболевания.

"ВОЗ рекомендует здоровым взрослым потреблять менее 5 г поваренной соли, это примерно 1 чайная ложка в день. Американская ассоциация сердца рекомендует употреблять не более 2,3 г натрия в день — для здоровых людей, и не более 1,5 г натрия в день — для людей, которые имеют гипертоническую болезнь. Также на употребление количества соли влияют другие заболевания, например, болезни почек, болезнь Аддисона, там нормы будут немножко другие", — отмечает диетолог.

Обязательно читайте этикетки и обращайте внимание на то, сколько натрия содержится в том или ином продукте: полуфабрикаты, различные колбасы, сардельки обычно перенасыщены натрием.

"Глутамат натрия — это усилитель вкуса, но это тот самый натрий, который добавляют в большое количество продуктов, поэтому сейчас у людей есть хроническая натриевая интоксикация. Обычно человек потребляет мало калия, который содержится во фруктах и овощах, но зато много натрия. А для здоровья важно именно соотношение калия к натрию, где первого должно быть в два раза больше (2:1)", — отмечает Татьяна Кихтева.

Почему натрий важен

Фото: Freepik

Натрий участвует в генерации нервных импульсов, поэтому без него не будут должным образом сокращаться мышцы и нормально функционировать нервная система. То есть не будут передаваться электрические сигналы и происходить генерация электрических импульсов в нервной системе.

Натрий помогает всасыванию питательных веществ в тонком кишечнике — это глюкоза, аминокислоты, вода, хлориды — все это всасывается благодаря натрию. На мембранах клеток существуют специальные натрий-калиевые каналы, кроме того, натрий-калиевые симпортеры есть в щитовидной железе, именно они пропускают ионы йода в клетки щитовидной железы.

Натрий участвует в синтезе желудочного сока, соляной кислоты, а это в свою очередь, обеспечивает нормальное переваривание белков, других веществ и антибактериальный эффект, поэтому без натрия невозможно нормальное пищеварение.

"Ни в коем случае мы не можем полностью исключать натрий из своего рациона. Я знаю, что даже существуют бессолевые диеты и люди пытаются похудеть на таких диетах, но этого делать нельзя, ведь это точно навредит здоровью. Натрий — это важный электролит, который вместе с калием, хлоридом и бикарбонатом помогает обеспечить поступление в организм нужно количества жидкости и поддерживать наш водно-электролитный баланс", — отмечает Татьяна Кихтева.

Итак, как видите, соль является очень важным элементом питания, однако важно не превышать рекомендуемую норму. Если вы понимаете, что в вашем рационе много натрия и вы хотите уменьшить его количество, используйте различные приправы и специи, чтобы добавлять еде вкуса.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.