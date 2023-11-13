Марго Робби и Брэд Питт хотят экранизировать мемуары Бритни Спирс

Марго Робби и Брэд Питт входят в список знаменитостей, желающих потратить восьмизначную сумму на экранизацию бестселлера Бритни Спирс "Женщина во мне".

Марго Робби, Брэд Питт, Шонда Раймс и Риз Уизерспун входят в число влиятельных продюсеров, готовых претендовать на права на экранизацию мемуаров Бритни Спирс "Женщина во мне". И готовы потратить на это восьмизначную сумму. Об этом пишет Daily Mail.

Мемуары певицы, лауреатки премии Грэмми, "Женщина во мне" были проданы тиражом 1,1 миллиона копий только в США за первую неделю.

Раймс, чья компания Shondaland Productions выпустила такие хиты, как "Анатомия страсти" и "Бриджертоны", написала сценарий для фильма "Перекрестки" 2002 году в котором главную роль исполнила Бритни Спирс.

Ходят слухи, что LuckyChap Productions Марго Робби, Plan B Entertainment Брэда Питта и Hello Sunshine Риз Уизерспун также претендуют на права на экранизацию.

Ни явного лидера, ни конкретных встреч по книге еще не произошло, и команда Спирс, вероятно, переждет период раннего релиза.

Бритни Спирс Фото: Getty Images

41-летняя певица за последние несколько месяцев встретилась по крайней мере с одним ведущим продюсером.

Инсайдер сообщил, что все продюсеры-претенденты понимают, что переживает певица, так что они готовы ждать, пока она не будет готова увидеть свою историю на большом экране.

Данные о продажах мемуаров Бритни включают предварительные заказы, продажи печатных изданий, электронных книг и аудиокниг; "Женщина во мне", вышедшая 24 октября, получила высокую оценку критиков как убедительное повествование о ее восхождении к мировой славе и ее продолжающейся борьбе.

В книгу вошли рассказы об опеке, которая в течение многих лет позволяла ее отцу контролировать большую часть ее жизни, а также ее откровение о том, что она сделала аборт во время знакомства с Джастином Тимберлейком более 20 лет назад.

В прошлом месяце Спирс рассказала журналу People, что она писала мемуары с долей облегчения, так как наконец сама смогла поведать свою историю после того, как на протяжении многих лет за нее это делали другие.

"В течение последних 15 лет или даже в начале своей карьеры я сидела сложа руки, пока люди говорили обо мне и рассказывали мою историю. После выхода из-под опеки я наконец-то смогла рассказать свою историю без каких-либо последствий со стороны людей, отвечающих за мою жизнь", — призналась певица.

Аудиоверсия книги "Женщина во мне", прочитанная номинированной на "Оскар" актрисой Мишель Уильямс, стала ключевым фактором первоначальной популярности книги. Она получила высокую оценку и по мнению Gallery, является самым быстро продаваемым аудио-релизом в истории компании. Издательство не сразу назвало конкретную цифру продаж аудио.

Уже запланировано четвертое издание мемуаров, в результате чего общий тираж экземпляров в твердом переплете превысит 1,4 миллиона, сообщило издательство.

В библиотеках книга Бритни Спирс тоже нарасхват

По словам издателя, "книга была опубликована на 26 языках и является бестселлером №1 с тиражом около 2,4 миллиона экземпляров по всему миру" в таких странах, как Великобритания, Индия и Австралия.

Старший вице-президент Gallery Books Дженнифер Бергстром сказала, что мемуары "вызывали большой интерес с момента анонса и получили выдающееся признание критиков с момента публикации".

По данным Luminate, компании, занимающейся аналитикой музыки и развлечений, мемуары Спирс помогли значительно увеличить прослушивание и продаж в ее музыкальном каталоге.

За один день на прошлой неделе, с понедельника по вторник, каталог Спирс подскочил на 18,2 процента по запросу и на 36,8 процента по продажам альбомов.

Но ни один научно-популярный релиз не сравнится с масштабом последней книги Джоан Роулинг о Гарри Поттере "Гарри Поттер и Дары Смерти", которая вышла в 2007 году. Тогда за первые 24 часа было продано более 8 миллионов экземпляров.

Напомним, ранее стало известно, что мать Бритни Спирс много лет распродавала ее вещи и сценические костюмы вместе со своей подругой. Фанаты певицы обнаружили это случайно.