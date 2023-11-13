Ничего нового: Кейт Миддлтон надела на службу памяти у Кенотафа "старые" вещи (фото видео)

Кейт вместе с королевой Камиллой с центрального балкона Министерства иностранных дел, по делам Содружества и развития.

41-летняя Кейт Миддлтон, жена наследника британского престола принца Уильяма, на воскресной службе памяти у Кенотафа появилась в элегантном черном пальто в стиле милитари от своего любимого бренда Catherine Walker. Соответствующие фото опубликованы в официальном аккаунте принца и принцессы Уэльских в соцсетях.

В качестве памятного украшения королевская особа прикрепила к пальто брошь с тремя маками, почтив погибших в Первом мировой войне и других конфликтах. Кэтрин также надела серебряную брошь, которой она была награждена, когда в начале этого года стала главнокомандующим авиацией флота. Член королевской семьи уложила волосы в шикарную прическу и дополнила ансамбль большой шляпой от Philip Treacy с элегантным бархатным бантом.

В этом пальто принцесса присутствует на публике не первый раз. В 2019-м она надевала его на то же мероприятие, а в этой шляпке была на Параде Суверена в Военной академии Сандхерст в 2006 году.

Образ Кэтрин завершали жемчужные серьги, ранее принадлежавшие покойной королеве Елизавете II.

Кейт Миддлтон с Камиллой и королевой Елизаветой II на службе памяти в 2019 году Фото: Getty

В начале службы в 11 часов утра 12 ноября по всей Великобритании воцарилось двухминутное молчание. Затем члены королевской семьи, высокопоставленные политики и высокопоставленные лица возложили венки к Кенотафу в Лондоне.

Чарльз возглавил возложение к мемориалу в Уайтхолле в ознаменование окончания Первой мировой войны и других конфликтов с участием британских сил и сил Содружества.

В форме маршала Королевских ВВС с шинелью, маком и мечом король возложил венок, аналогичный тому, который был изготовлен для короля Георга VI.

Венок состоял из 41 макового лепестка открытого типа, сделанного из клееной ткани. Он был установлен на композиции из черных листьев – традиционных для венков государя – ленты диаметром 68 сантиметров и банта красного, синего и золотого цвета

.Королева наблюдала за службой в честь Дня памяти с центрального балкона Министерства иностранных дел, по делам Содружества и развития рядом с принцессой Уэльской. По словам Букингемского дворца, венок Камиллы очень напоминал венок, изготовленный для королевы-матери.

Уильям, одетый в свой характерный офицерский плащ с красным воротничком Синих и королевских особ в звании подполковника, затем выступил вперед и возложил венок принца Уэльского к мемориалу. За принцем Уильямом последовали его дядя принц Эдвард, герцог Эдинбургский, а затем его тетя принцесса Анна, которые также возложили венки.

Церемония возложения венков у Кентотафа

Высокопоставленные политики, в том числе Риши Сунак, сэр Кейр Стармер, сэр Эд Дэйви, Джеймс Клеверли и Суэлла Браверман, собрались возле Кенотафа. За ними стояли бывшие премьер-министры Лиз Трасс, Борис Джонсон, Дэвид Кэмерон, Гордон Браун, Тереза Мэй, сэр Тони Блэр и сэр Джон Мейджор.

Ранее Фокус писал, в чем символизм броши Кейт, и какое ожерелье она надела на фестиваль памяти.