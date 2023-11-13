Марго Робби снова заметили на свидании с Томом Акерли (фото)

Недавно влюбленные посетили Сидней, а теперь прибыли в Новую Зеландию.

33-летняя австралийская актриса Марго Робби снова отправилась на свидание со своим мужем Томом Акерли, 33. Об этом пишет Daily Mail.

На прошлой неделе Марго Робби была в Австралии, а в воскресенье, 12 ноября 2023 года, вылетела в Новую Зеландию.

Звезда фильма "Вавилон" была в защитной светлой маске, когда пробиралась через терминал, толкая чемодан и сумку. Для поездки в Новую Зеландию Робби выбрала стильный синий костюм, который состоял из шорт и жакета. К образу она добавила белый топ и распустила свои светлые волосы.

Тем временем возлюбленный австралийской знаменитости выбрал темные оттенки, появившись в аэропорту в черных брюках и футболке. К образу Акерли добавил солнцезащитные очки и часы.

Влюбленные трогательно держались за руки на публике.

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Марго Робби и Том Акерли

Звездная пара поженилась в 2016 году. Сейчас общих детей у Робби и Акерли нет.

Напомним, Марго Робби и Брэд Питт планируют экранизировать мемуары Бритни Спирс.

Также Фокус писал о прогулке Марго Робби с ребенком ее подруги.