Певица Гайтана заинтриговала новостями о творческой жизни (видео)

С 2003 года знаменитость сотрудничала с лейблом Lavina Music.

44-летняя украинская певица Гайтана рассказала об изменениях в творческой жизни. Видео звезда сцены поделилась в своем Instagram с 68 тыс. подписчиков.

"У меня для вас важная новость. С 2003 года я имела честь работать с Lavina Music. Вместе мы сделали много классной музыки и прошли невероятный творческий путь. Сегодня я чувствую только искреннюю благодарность и безграничное уважение ко всей команде, которая работала со мной все эти годы. Вы — неотъемлемая важная часть моей жизни!" — отметила исполнительница хитов "Самотня боса" и "Шаленій".

Гайтана призналась, что сейчас с Lavina Music прекращает сотрудничество. Отметим, что с этим лейблом работает ряд известных украинских музыкантов: "Друга ріка", Алена Винницкая, "СКАЙ", "ТНМК" и другие.

"... ведь сделали все (и даже больше), что планировали. Мы подписали соглашение, утверждающее мои права на все песни, альбомы и клипы, созданные за это время. Мы не имеем друг к другу финансовых или творческих вопросов и двигаемся дальше", — добавила артистка.

Гайтана подчеркнула, что отныне она — "капитан этого корабля". Фанатов певица заинтриговала, сказав, чтобы они ждали новую музыку.

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Гайтана

Отметим, что исполнительница хитов "Шаленій" и "Два вікна" не выпускала новых песен с 2016 года. Она также довольно редко дает интервью. Сейчас артистка, судя по всему, живет в Швейцарии с мужем и дочерью. Певица и продюсер Александр Смарт воспитывают шестилетнюю наследницу Николь-Сапфир.

Гайтана с семьей

Напомним, Слава Демин раскрыл, где сейчас находится Гайтана.

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