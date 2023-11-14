Не достойна: почему королева Камилла была против Кейт Миддлтон в начале ее романа с Уильямом

Принцесса Уэльская стала первой женщиной из рабочего класса, которую приняли в королевскую семью Великобритании.

Стало известно, как королева Камилла повлияла на отношения принца Уильяма и Кейт Миддлтон во время их расставания в начале 2000-х. Об этом пишет Express.

Романтическая история принца и принцессы Уэльских началась еще в 2001 году во время их обучения в Сент-Эндрюсском университете. Впрочем, через несколько лет после этого пара решила разойтись и найти "свой собственный путь".

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Принц Уильям и Кейт Миддлтон в день своей свадьбы в 2011 году Фото: Скриншот

События 2007 года вспоминает королевский эксперт Кристофер Андерсон.

"Люди начали говорить мне, что за этим стоит Камилла, она аристократка, она всегда вращалась в королевских кругах, она всегда считала себя наследницей Алисы Кэппел, своей прабабушки, любовницы Эдуарда VII. Она не смотрела на Кейт как на человека, достойного присоединиться к королевской семье", — рассказывает специалист.

Андерсон добавил, что жена короля Чарльза III считала избранницу его сына недостойной присоединиться к британским роялам из-за ее происхождения. Принцесса Уэльская — первая женщина из рабочего класса, принятая в королевскую семью.

"Она происходит из шахтеров, а ее мать была стюардессой", — отмечает королевский эксперт.

Королева Камилла и Кейт Миддлтон Фото: Getty

Впоследствии отец принца Уильяма настоял, чтобы сын либо полностью отпустил Миддлтон, либо женился на ней. И этот разговор также был по инициативе королевы Камиллы.

В 2011 году пара поженилась и сейчас воспитывает троих общих детей — принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

Уэльские Фото: Getty Images

Напомним, Уэльские нырнули с аквалангом на Багамах.

Также Фокус писал о тиарах королевы Елизаветы ІІ, которые может примерить Кейт Миддлтон.