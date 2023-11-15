Вода, чай и суп: Линда Евангелиста рассказала о своих строгих диетах

Сейчас звезда не прибегает к таким методам, однако откровенно рассказывает о пережитом опыте.

58-летняя канадская супермодель Линда Евангелиста рассказала о своих жестоких диетах. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда подиумов и глянца итальянского происхождения призналась, как она поддерживала свою фигуру во время расцвета карьеры.

"Раньше я могла есть все. Ближе к 30 годам мой метаболизм начал замедляться. Я стала активно тренироваться в 27 лет. Я немного похудела, когда летала почти каждый день, я просто немного поддерживала вес. Но было время, когда пришлось за ним внимательно наблюдать", — вспоминает Евангелиста.

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Линда Евангелиста Фото: Instagram @lindaevangelista

В частности, супермодель использовала метод Master Cleanse, во время которого она пила только соленую воду и травяной слабительный чай в течение десяти дней. Также она начала делать чистки организма в пустыне вблизи Палм-Спрингс.

"Вы просто пьете жидкости — воду с лимоном и мятой или некрепкий чай", — рассказывает канадская знаменитость, добавляя, что также в ее рацион мог входить суп из овощей.

Линда Евангелиста Фото: Getty Images

Впрочем, сейчас Линда не прибегает к таким методам.

Напомним, последние пять лет супермодель борется с раком молочной железы.

Также Фокус писал о несчастливом браке Линды Евангелисты с Джеральдом Мари.