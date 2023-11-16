Дженнифер Лопес поделилась откровенными кадрами (фото)

Знаменитость показала результаты недавней фотосессии.

54-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес показала серию откровенных кадров. Снимками жена оскароносного Бена Аффлека, 51, делится в своем Instagram с более 250 млн подписчиков.

Знаменитость никак не прокомментировала свежие фото, на которых предстала в свободных брюках шоколадного оттенка и темном жилете Valentino, который едва прикрывал грудь звезды и был похож на шарф. К образу она добавила пальто, покрытое камнями, и сделала эффектный макияж с акцентом на глаза. Свои длинные светлые волосы Джей Ло оставила распущенными.

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Дополнил откровенный лук Дженнифер Лопес серебряный крестик. Она уверенно смотрела прямо в камеру.

Дженнифер Лопес

"Всегда такая красивая", "О Боже! Великолепно", "Мой рот "на полу"", "Вау, захватывает дух", — комментируют новую съемку американской знаменитости ее фолловеры в соцсети.

Напомним, тем временем Бен Аффлек снова провел время с бывшей женой Дженнифер Гарнер.

Также Фокус писал о стильном пальто на конец осени 2023 года, которое недавно продемонстрировала Джей Ло.