Джастин Тимберлейк с женой вышел на публику впервые после релиза мемуаров Бритни Спирс (фото)

В своей биографической книге Спирс вспомнила измены бывшего возлюбленного, беременность от него и решение избавиться от ребенка.

42-летний американский певец и актер Джастин Тимберлейк и его жена Джессика Бил, 41, впервые появились на публике после выхода мемуаров бывшей девушки музыканта Бритни Спирс "Женщина во мне". Об этом пишет Daily Mail.

Звездные супруги держались за руки во время премьеры фильма "Тролли: снова вместе" в Лос-Анджелесе, одну из ролей в котором сыграл Тимберлейк.

Певец и его жена, которые являются родителями сыновей Сайласа, 8 лет, и Финеаса, 3 года, появились в темных образах.

10-кратный обладатель премии "Грэмми" выбрал черный жакет с рисунком поверх черной футболки с брюками и темными туфлями. Бывший бойфренд Бритни Спирс также надел коричневые солнцезащитные очки с черной оправой во время вечернего появления на публике.

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Джастин Тимберлейк и Джессика Бил Фото: Getty Images

Тем временем Бил продемонстрировала шелковый топ с черной юбкой с круглыми серебристыми пайетками, дополнив ансамбль темными колготками и черными туфлями на каблуках. Она сделала хвост и добавила несколько лаконичных украшений.

Это стало их первым общим публичным появлением после выхода биографической книги Бритни Спирс под названием "Женщина во мне" в конце октября 2023 года.

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил Фото: Getty Images

Тимберлейк и Бил недавно отпраздновали 11-ю годовщину свадьбы.

Напомним, Бритни Спирс призналась, что также изменяла Джастину Тимберлейку.

Ранее Фокус писал о воспоминаниях Бритни Спирс о ее беременности от Тимберлейка и решении сделать аборт.