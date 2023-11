Худеем вкусно. Диетологи рассказали, как бананы помогут в снижении веса

Борьба с лишним весом вовсе не означает жесткие ограничения и отказ от фруктов. Диетологи рассказали, как бананы могут помочь вам эффективно и вкусно похудеть.

Будь то теплая буханка бананового хлеба, только что вынутая из духовки, смузи или простой перекус перед тренировкой, бананы могут стать питательным и вкусным дополнением к вашему рациону. Они приносят массу пользы для здоровья, так как содержат необходимые питательные вещества для организма: клетчатку, витамин B6, витамин C, калий, магний и марганец. Бананы позиционируются как продукт полезный для здоровья, но может ли употребление этого фрукта помочь вам худеть? Диетолог Дестини Муди рассказала, насколько эффективны бананы в снижении веса. Об этом пишет Eat This, Not That.

Бананы — сладкий и универсальный фрукт, который может стать восхитительным дополнением к вашему сбалансированному рациону. В отличие от безвкусных продуктов, используемых в некоторых диетах для похудения, бананы имеют насыщенный вкус и содержат все необходимые питательные вещества, в частности, пищевые волокна. Клетчатка — идеальны спутник на пути к идеальной фигуре. Исследования показывают, что клетчатка может помочь вам дольше чувствовать сытость, помогая снизить потребление калорий и тем самым сбросить лишние килограммы. Итак, если бананы еще не являются основным продуктом вашего рациона, возможно, пришло время это исправить.

Диетолог назвала три способа, благодаря которым бананы могут помочь вам похудеть и быстро получить плоский живот.

Бананы могут заменить сахар

Бананы можно использовать в качестве натурального подсластителя вместо сахара. Исследования показывают, что добавленный сахар не только вызывает увеличение веса, но и увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и высокого кровяного давления. Бананы могут стать сладким и питательным заменителем рафинированного сахара во многих рецептах. Их натуральный сахар придает приятную сладость смузи, овсянке или выпечке без добавления обработанного сахара. Это преимущество улучшает вкус и помогает обуздать пристрастие к сладкому, что является ценной стратегией в снижении веса.

"Добавление замороженных бананов в смузи, бананового пюре в овсянку или нарезанных бананов в кукурузные хлопья — все это творческие способы подсластить эти блюда без добавления сахара", — объясняет Муди. "Рафинированный сахар вызывает воспаление, которое может увеличить риск развития различных заболеваний. Вместо этого использование бананов в качестве подсластителя полезно, поскольку он имеет меньшую калорийность и добавляет клетчатку, калий и другие питательные вещества, которые сахар не может обеспечить".

Бананы — отличный источник клетчатки

По данным Министерства сельского хозяйства США, один средний банан содержит более 3 граммов клетчатки. Этот питательный фрукт богат растворимой и нерастворимой клетчаткой, которая способствует пищеварению и насыщению. Включение бананов в рацион может способствовать более сбалансированной и полноценной диете, что необходимо для избавления от лишних килограммов.

"Бананы содержат до 12% вашей дневной нормы клетчатки. Клетчатка не содержит калорий и не переваривается организмом, поэтому она может пассивно снижать потребление калорий и способствовать здоровой потере веса. Кроме того, зеленые бананы содержат более устойчивый крахмал, который расщепляется еще медленнее и может действовать как пребиотик, помогая улучшить здоровье кишечника", — говорит Муди.

Бананы помогают уменьшить вздутие живота

По данным Гарвардской школы общественного здравоохранения им. Т.Ч. Чана, бананы богаты калием — минералом, который играет решающую роль в сохранении правильного баланса жидкости в организме. Этот баланс помогает нейтрализовать воздействие натрия и уменьшить вздутие живота. Поэтому, если вы чувствуете себя немного отечным, добавление бананов в свой рацион может стать вкусным и питательным способом справиться со вздутием живота и одновременно способствовать снижению веса.

"Диетологи обычно рекомендуют бананы тем, кто страдает дисфункцией пищеварения и вздутием живота", — утверждает Муди. "Уменьшение вздутия живота, возможно, не поможет напрямую избавиться от жира, но поможет вам более точно отслеживать свой вес и комфортно носить одежду".

