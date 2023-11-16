Дочь Брюса Уиллиса отправилась на прогулку с первенцем (фото)

Румер Уиллис впервые стала мамой весной 2023 года. Девочка Луэтта — первая внучка Брюса Уиллиса и Деми Мур.

Дочь американского актера Брюса Уиллиса Румер отправилась на прогулку с первенцем. Об этом пишет Daily Mail.

Молодая мама шла в парикмахерскую со своей дочкой Луэттой, которая родилась весной 2023 года.

35-летняя Румер продемонстрировала белый кроп-топ и мешковатые брюки с высокой талией, а также пару босоножек. Старшая наследница Деми Мур и Брюса Уиллиса, страдающего от деменции, дополнила будничный образ золотым браслетом и серьгами в тон. Она везла Луэтту в черной коляске.

Румер Уиллис

Румер родила своего первого ребенка от партнера Дерека Ричарда Томаса в апреле 2023 года. Недавно они с малышом заболели гриппом, и Румер приложила "неведомые силы", чтобы позаботиться о них обоих.

У молодой мамы есть две сестры от брака Деми Мур и Брюса Уиллиса — Скаут и Таллула. Звездная пара поженилась в 1987 году и развелась в 2000. Сейчас они поддерживают дружеские отношения.

У Румер есть еще две сводные сестры от брака ее отца с моделью Эммой Хеминг-Уиллис, которая младше его на 23 года.

Деми Мур со старшей дочерью Фото: Getty

Напомним, почему семья Брюса Уиллиса откровенно рассказывает о его диагнозе публике.

Также Фокус писал об откровениях Эммы Хеминг-Уиллис относительно ее чувства вины на фоне болезни актера.