Кофе со сливочным маслом: 3 веские причины добавить этот напиток в свой рацион

Кофе с маслом поможет повысить энергию, улучшить ясность ума и начать свой день с вкусной и питательной нотки. Если вы до сих пор не пробовали сливочный кофе, пора это срочно исправлять.

Этот нетрадиционный напиток набирает популярность благодаря своей потенциальной пользе для здоровья и уникальному вкусу. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Current Developments In Nutrition, кофе со сливочным маслом может помочь вам контролировать свой вес, поскольку он вызывает чувство сытости и предотвращает переедание. Об этом пишет OnlyMyHealth.

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Фото: Freepik

Кофе со сливочным маслом, называемый "пуленепробиваемым", представляет собой напиток с высоким содержанием жиров и низким содержанием углеводов. В нем сочетаются свежезаваренный кофе с несоленым сливочным маслом и маслом MCT (триглицериды со средней длиной цепи). MCT — это легко усваиваемые жиры, которые в изобилии содержатся в кокосовом масле.

Эту концепцию популяризировал Дэйв Эспри, основатель бренда Bulletproof, который утверждает, что эта смесь помогает контролировать вес, повышает умственную концентрацию и помогает поддерживать энергию в течение дня.

Польза для здоровья

Фото: freepik

Есть множество преимуществ несоленого "сливочного кофе Но когда они объединены, они могут существенно улучшить ваше здоровье:

Стабильный уровень энергии. Полезные жиры в кофе с маслом обеспечивают медленное и устойчивое высвобождение энергии, что может помочь вам оставаться бодрыми и сосредоточенными в течение длительного времени. В отличие от быстрого скачка энергии и последующего спада, связанного с добавлением сахара в кофе, кофе с маслом обеспечивает длительный тонус.

Полезные жиры в кофе с маслом обеспечивают медленное и устойчивое высвобождение энергии, что может помочь вам оставаться бодрыми и сосредоточенными в течение длительного времени. В отличие от быстрого скачка энергии и последующего спада, связанного с добавлением сахара в кофе, кофе с маслом обеспечивает длительный тонус. Контроль аппетита. Высокое содержание жиров в кофе со сливочным маслом может помочь обуздать аппетит, что делает его ценным инструментом для тех, кто практикует периодическое голодание или хочет снизить потребление калорий.

Высокое содержание жиров в кофе со сливочным маслом может помочь обуздать аппетит, что делает его ценным инструментом для тех, кто практикует периодическое голодание или хочет снизить потребление калорий. Контроль веса. Хотя кофе со сливочным маслом и не является волшебным решением для похудения, он может быть частью кетогенной или низкоуглеводной диеты. Это поможет вам почувствовать себя сытым и уменьшить тягу к сладкому.

Как приготовить кофе с маслом

Фото: Freepik

Приготовить кофе с маслом очень просто. Вот базовый рецепт:

Заварите чашечку любимого кофе.

Добавьте 1–2 столовые ложки несоленого сливочного масла, например топленого, и 1–2 столовые ложки кокосового масла.

Взбивайте смесь до тех пор, пока она не станет пенистой и хорошо перемешанной.

Начните с небольшого количества кокосового масла, если вы впервые вводите его в пищу, так как в больших количествах оно может вызвать дискомфорт в пищеварении.

Хотя кофе со сливочным маслом и предполагает потенциальную пользу, важно помнить, что индивидуальная реакция на него может различаться. Кроме того, очень важно употреблять кофе с маслом в умеренных количествах и как часть сбалансированной диеты. Как и при любом изменении в питании, рекомендуется проконсультироваться с врачом, если у вас есть особые проблемы со здоровьем или ограничения в рационе.

Напомним, если хотите сделать кофе еще более полезным для здоровья и насладиться новым потрясающим вкусом, добавьте в него специи.

ранее Фокус писал о том, что черный кофе в умеренных количествах оказывает положительное влияние на ваше здоровье:

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.