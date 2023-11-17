MELOVIN жестоко ответил жене военнослужащего, которая отправила его на фронт

Замечании женщины очень задело певца

Известный украинский певец MELOVIN негативно воспринял комментарий одной из подписчиц и нецензурно ответил на упреки женщины в его сторону.

Видео-ответ артист опубликовал на своей странице в Тик-ток.

Так, женщина военнослужащего, который служит в армии (так она утверждает в комментарии), предложила певцу пойти на фронт и получить там контузию, как ее муж. По мнению Маргариты (так зовут подписчицу), это несправедливо, что одни сидят дома и пытаются "откосить" от долга перед государством, а другие уже почти два года лишаются там своего здоровья.

Такой комментарий подписчицы возмутил певца и он не сдержался и публично ответил ей, что он думает по этому поводу.

"Я в ах*е, Маргарита, от вас...",- начал MELOVIN. Однако уже потом сбросил пар и пожелал женщине терпения.

MELOVIN ответил на гневный комментарий в свою сторону

По мнению певца, она просто очень устала, но это не дает ей право такое говорить людям. MELOVIN считает, что эти слова это прямое пожелание смерти другому человеку.

Чтобы не сеять негатива певец также пожелал женщине, чтобы ее муж вернулся живым и здоровым.

Певец также отметил, что он не понимает, почему эта женщина такая злая и агрессивная и выпускает все это на других.

Напомним, на днях певец MELOVIN признался, что врачи обнаружили у него неизлечимую болезнь. Как выяснилось установленный диагноз это наследственное .

Также мы писали, что участник группы MOZGI Позитив и MELOVIN поцеловались в губы на музыкальном фестивале Atlas Weekend в Киеве.