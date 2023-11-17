Стало известно, что Кейт Миддлтон сказала принцессе Шарлотте в первый ее день в школе

В 2019 году принц Уильям и Кейт Миддлтон вместе со старшим сыном Джоржем завели дочь Шарлотту в учебное заведение в Лондоне.

Стало известно, что Кейт Миддлтон сказала принцессе Шарлотте в ее первый день в школе. Об этом пишет Mirror.

Принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи теперь учатся в одной школе неподалеку от своего дома в Виндзоре. Но перед тем, как семья Уэльских переехала осенью 2022 года, дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма получила трогательное сообщение от своей матери в первый день обучения в школе.

За последние годы принц и принцесса Уэльские пережили значительные изменения, а вместе с ними и их трое детей.

Важно Кейт Миддлтон обучает принцессу Шарлотту особому навыку

Сначала семья потеряла бабушку принца Уильяма, королеву Елизавету II, в сентябре 2022 года, что привело к тому, что Кейт Миддлтон и ее муж получили новые титулы и обязанности. Они также переехали в новый дом.

Осенью того же года семья из пяти человек покинула свой дом в Кенсингтонском дворце в Лондоне, чтобы переехать в коттедж с четырьмя спальнями в Виндзоре.

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Дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон Фото: Getty

Это были значительные изменения для трех детей супругов, Джорджа, Шарлотты и Луи, поскольку это означало, что все они начали учиться в новой школе Ламбрук, а Джордж и Шарлотта оставили свою предыдущую школу Сент-Томас в Баттерсе, Южный Лондон.

Впрочем, принц и принцесса Уэльские нашли способы утешить своих наследников во время переезда и адаптации в новом учебном заведении, поддерживая их в этом. А когда их дочь принцесса Шарлотта впервые пошла в школу в 2019 году, мама Кейт сказала несколько приятных слов, когда подошла к воротам учебного заведения.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми Фото: Getty Images

Сын короля Чарльза III и его жена прошли автостоянку со своими двумя старшими детьми, прежде чем их поприветствовала директор начальной школы Хелен Хаслем.

Кейт держалась за руки с Шарлоттой, которая спряталась за своей мамой, когда они подошли к небольшой группе фотографов, а принц Уильям присматривал за принцем Джорджем. Когда они встретились с миссис Хаслем, они быстро пообщались перед тем, как пойти внутрь, чтобы подготовить Шарлотту к ее учебному дню.

Принцесса Шарлотта и принц Джордж Фото: Getty Images

Эксперты по чтению по губам раскрыли, что именно королевская пара сказала своим детям, друг другу и персоналу во время исторического момента. Оказалось, что Кейт сказала, что "они их остановили" и "захватывающе, не так ли" для Шарлотты, когда они шли в школу.

Когда принцесса Уэльская подошла к миссис Хаслем, она спросила: "Как дела? Хорошо ли вы провели лето". Тогда принц Уильям ответил: "Первый день — она очень взволнована".

Первый учебный день принцессы Шарлотты в 2019 году Фото: Getty Images

Когда семья начала заходить, Кейт сказала сыну: "Джордж, тебе придется показать ей дорогу". Источники сообщали, что старший сын Миддлтон был "взволнован и горд", чтобы показать сестре все вокруг.

Принц Луи и принцесса Шарлотта Фото: Getty Images

Принцесса Шарлотта родилась 2 мая 2015 года. Сейчас она третья в очереди на британский престол после отца, принца Уильяма, и старшего брата, принца Джорджа. Ее дедушка Чарльз официально стал британским монархом в мае 2023 года во время коронации в Вестминстерском аббатстве.

Напомним, как королева Камилла повлияла на разрыв Кейт Миддлтон и принца Уильяма в 2007 году.

Также Фокус писал о ярком деловом ансамбле принцессы Уэльской.