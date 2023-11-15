Кейт Миддлтон продемонстрировала фиолетовый деловой ансамбль (фото)

Супруга принца Уильяма посетила симпозиум в Лондоне.

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Кейт Миддлтон появилась на публике в фиолетовом брючном костюме. Об этом пишет Glamour.

Во время своего выступления 15 ноября 2023 года на Национальном симпозиуме "Shaping Us" в Лондоне принцесса Уэльская надела двубортный костюм виноградного оттенка Emilia Wickstead из коллекции 2021 года, который она уже демонстрировала ранее.

Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Супруга принца Уильяма сочетала яркий деловой костюм прямого кроя с парой синих замшевых туфель-лодочек Gianvito Rossi. Принцесса Уэльская свела свои аксессуары к минимуму для этого появления, надев лишь пару сережек с сапфиром, которые ранее принадлежали принцессе Диане. Мама троих детей даже отказалась от ожерелья.

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Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Волосы королевской персоны традиционно были уложены легкими волнами. Она сделала дневной нейтральный макияж.

Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Напомним, почему королева Камилла была против принцессы Уэльской в начале ее отношений с Уильямом.

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