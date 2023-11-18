Дакота Джонсон, Сидни Суини и Эмма Робертс: вышел первый трейлер фильма "Мадам Паутина"

Дакота Джонсон исполнила роль самой загадочной героини киновселенной Marvel.

Вышел первый трейлер фильма о Кассандре Уэбб, самой загадочной героине киновселенной Marvel. Главную роль в блокбастере исполнила Дакота Джонсон, звезда "Пятьдесят оттенков серого". Трейлер появился на канале B&H Film Distribution Company.

Студия Sony Pictures решила сделать ставку на женщин-супергероинь и сняла фантастический экшн "Мадам Паутина" (Madame Web). Режиссером картины стал С. Дж. Кларксон.

Главную роль в фильмы исполнила Дакота Джонсон ("Пятьдесят оттенков серого"). Также в экшене сыграли Эмма Робертс ("Возможно, да"), Сидни Суини (сериал "Эйфория") и Адам Скотт ("Парки и зоны отдыха"). Для Дакоты это первый подобный опыт, ранее в супергеройских картинах она не играла.

Трейлер фильма "Мадам Паутина"

Новый фильм о супергероях расскажет историю Кассандры Уэбб — парамедика из Манхэттена. После ДТП она обнаруживает в себе способности к ясновидению.

Столкнувшись с откровениями о прошлом, она знакомится с тремя молодыми женщинами, которые связаны с ней и на которых охотится антагонист фильма, классический персонаж комиксов Marvel по имени Иезекииль Симс.

Кинокритики считают, что новый фильм Sony "Мадам Паутина" может изменить вселенную Sony Spider-Man. Не секрет, что взаимосвязанная вселенная Sony несколько причудлива и неоднозначна. В конце концов, сейчас в ней фигурируют злодеи-Человеки-пауки, хотя неизвестно, какая версия Человека-паука на самом деле называет эту вселенную своей.

Тем не менее в "Мадам Паутине" появится динамичный состав новых героев, а также есть потенциал изменить вселенную Sony разными способами (вероятно, к лучшему).

Выпуск фильма Madame Web от Sony запланирован на февраль 2024 года.

Напомним, недавно 34-летняя Дакота Джонсон начала встречаться с 46-летним Крисом Мартином, который ранее был в отношениях с Гвинет Пэлтроу.

Как выяснилось, Гвинет очень положительно относится к Дакоте.

Пэлтроу ответила: "Мы на самом деле очень хорошие друзья". И даже призналась, что "очень сильно" ее любит. "Она очаровательный, замечательный человек", — сказала Гвинет.