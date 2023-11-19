Трон, платье мести и золотая карета: на аукционе продадут реквизит из сериала "Корона"

Скоро выходит финальный шестой сезон хитового шоу Netflix, и фанаты имеют возможность завладеть уникальным реквизитом.

Left Bank Pictures, продюсерская компания популярной исторической драмы "Короны", выставляет на аукцион Bonhams реквизит со съемок популярного сериала о королевской британской семье. Фанаты в феврале получат возможность приобрести уникальные вещи вроде копии знаменитого трона из Вестминстерского аббатства, платья мести принцессы Дианы, золотой кареты, королевской мантии и даже обручального кольца, оригинал которого сейчас красуется на пальце Кейт Миддлтон. Об этом пишет Daily Mail.

Распродажа состоится в аукционном доме Bonhams в Лондоне в феврале 2024 года. Основные лоты включают копию коронационного кресла Вестминстерского аббатства из стекловолокна.

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Более 400 костюмов, реквизита и декораций, изготовленных для Короны, будут проданы на аукционе.

Коронационный наряд, изготовленный для Клэр Фой Фото: Courtesy Bonhams

Популярное шоу Netflix транслировало первую половину своего шестого и последнего сезона в четверг, сосредоточив внимание на периоде с момента смерти Дианы в 1997 году до свадьбы Чарльза и Камиллы Паркер-Боулз в 2005 году, и фанаты вскоре получат возможность заполучить памятные предметы, такие как платье мести Дианы и наряды королевы Елизаветы, принцессы Маргарет и прочих членов королевской семьи.

Продавать вещи будет Left Bank Pictures, продюсерская компания популярной исторической драмы.

Самым дорогим лотом обещает стать копия золотой коронационной кареты – ее оценили в 50 тысяч фунтов стерлингов, трон оценивают в 20 тысяч, а в 30 тысяч фунтов оценили входную дверь в резиденцию премьер-министра. В 8 тысяч оценили точную копию ворот Букингемского дворца из кованого железа.

Золотая карета из сериала "Корона" Фото: Courtesy Bonhams

Шоу хвалили за подлинность реквизита и декораций, которые оно использовало с момента его первой премьеры на наших экранах в 2016 году.

Чарли Томас, директор группы продаж домов Bonhams в Великобритании, а также частных и знаковых коллекций, сказал: "Культовые костюмы, реквизит и декорации из "Короны" тщательно изготавливаются мастерами с поистине впечатляющим вниманием к деталям. Это не только невероятная возможность приобрести предметы со знаковой выставки, но и самая близкая возможность стать обладателем настоящей вещи — будь то фасад дома на Даунинг-стрит, 10 или обручальное кольцо принцессы Дианы".

Двери резиденции премьер-министра Фото: Courtesy Bonhams

По словам соучредителя и исполнительного продюсера шоу Энди Харриса, "Корона" использовала более 2500 декораций и заполнила 18 транспортных контейнеров в студии Элстри в Хартфордшире реквизитом и костюмами.

Сюда входит пудрово-голубое бальное платье (7000 фунтов стерлингов), которое носила Клэр Фой, сыгравшая королеву в первом сезоне, и обручальное кольцо принцессы Дианы (2000–3000 фунтов стерлингов), которую сыграла Эмма Коррин.

Сделанная на заказ копия так называемого "платья мести" Дианы, которое она носила в тот вечер, когда тогдашний принц Уэльский признался в измене по национальному телевидению, будет стоить от 8 000 до 12 000 фунтов стерлингов, а версия Jaguar Дианы 1987 года выпуска XJ-S может стоить до 20 000 фунтов стерлингов.

Платье мести, изготовленное для Элизабет Дебики Фото: Courtesy Bonhams

Менее чем за 100 фунтов вы можете уйти с палочкой для вина и носовыми платками в стиле королевы-матери, а пара фарфоровых корги может стоить 300 фунтов.

Комбинация 3D-печати и керамики скульптур, отлитых из стекловолокна, была использована для изготовления подделки Gold State Coach, золотой коронационной каретой.

Карета изготовлена в меньшем на две трети размере, чем ее оригинал, созданный в 1762 году. Создал карету для сериала реквизитор Джейсон Шукальски, который сделал сотни фотографий настоящего экземпляра, выставленного на Букингем-плейс, чтобы получить правильный дизайн.

Трейлер сериала "Корона"

Перед продажей в Bonhams в центре Лондона будет организована бесплатная выставка всех предметов.

Вырученные средства пойдут в Национальную школу кино и телевидения для создания стипендии Left Bank Pictures – The Crown Scholarship.

Создатели шоу надеются, что от продажи реквизита удастся собрать до 1 миллиона фунтов стерлингов.

Вторая часть шестого сезона "Короны" выйдет на Netflix 14 декабря, что ознаменует завершение популярного драматического сериала.

Напомним, в сериале "Корона" в эпизодической роли снялась украино-боливийская певица Мишель Андраде.