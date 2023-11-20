Девушка Роберта Паттинсона подтвердила, что беременна (видео)

Ребенок станет первым как для актера, так и для его возлюбленной.

31-летняя английская певица и модель Сьюки Уотерхаус подтвердила, что беременна первенцем от 37-летнего Роберта Паттинсона. Об этом пишет ET.

Звезда сцены сделала официальное заявление накануне во время выступления на фестивале Corona Capital в Мексике.

На сцене Вотерхаус взяла паузу, чтобы обратиться к публике и продемонстрировать свой образ.

"Сегодня я надела что-то блестящее, потому что думала, что это может отвлечь вас от чего-то другого", — сказала она толпе, указывая на свой округлый живот.

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Девушка Роберта Паттинсона беременна первенцем

Ранее источник рассказал, что звездная пара ждет первенца.

"Сьюки Уотерхаус и Роб Паттинсон ждут своего первого совместного ребенка. Она так счастлива, взволнована и ценит этот опыт. Сьюки и Роб очаровательны вместе", — признался инсайдер.

Девушка Роберта Паттинсона беременна первенцем

Знаменитости встречаются с 2018 года. После четырех лет романа Уотерхаус и Паттинсон дебютировали на красной дорожке в декабре 2022 года на показе Dior Men's Fall 2023 в Гизе, Египет.

Ребенок станет первым для обоих.

Уотерхаус и Паттинсон в Египте Фото: Getty Images

Напомним, Сьюки Уотерхаус заподозрили в беременности во время публичного появления.

Также Фокус писал о прогулке Роберта Паттинсона с беременной возлюбленной.