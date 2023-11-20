Диетологи назвали самое полезное молоко, которое нужно добавлять в кофе

Для многих людей утренний кофе — ритуал, без которого сложно представить начало дня. И, к счастью, исследования показывают, что употребление кофе может даже принести пользу для здоровья, но только если добавить в него правильные ингредиенты.

Кофе содержит необходимые для нашего организма антиоксиданты и даже помогает похудеть, но если, добавить в чашку с этим бодрящим напитком неправильные ингредиенты, вы можете нанести вред своему здоровью, а не помочь ему. Многие из самых популярных добавок к кофе содержат сахар и другие вредные добавки, которые могут подвергнуть вас риску увеличения веса, воспалений и других проблем со здоровьем. Если вы не любите классический черный кофе, то должны знать, какое молоко лучше всего добавить в кофе, чтобы получить их него максимум пользы. Об этом пишет She Finds.

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Многие люди страдают на непереносимость лактозы, да и в целом диетологи не рекомендуют добавлять в кофе цельное коровье молоко. Некоторые виды молока часто содержат добавленный сахар и ароматизаторы, что также не самый лучший выбор для здоровья. Но это не значит, что не существует множества здоровых альтернатив! Диетолог Келси Коста рассказала, что соевое молоко — в частности, обогащенное соевое молоко — является одним из самых полезных для здоровья вариантов, которые рекомендуется добавлять в кофе.

Хотя миндальное и овсяное молоко, возможно, являются более популярными вариантами в течение последних несколько лет, Коста говорит, что соевое молоко — "главная рекомендация, когда речь идет о самом полезном молоке для вашего кофе". По ее словам, "оно имеет многочисленные преимущества для здоровья, которые выделяют его среди других видов молока", помимо, конечно, его "гладкой и кремовой текстуры".

Много белка

Фото: Freepik

Но что именно делает это молоко таким полезным? Во-первых, диетолог отмечает, что соевые бобы, из которых оно изготовлено, "являются отличным источником растительного белка", что делает это молоко "отличным выбором для тех, кто хочет увеличить потребление белка или перейти на более растительную диету". В одной порции содержится 7 граммов белка. Это делает его продуктом с самым высоким содержанием белка по сравнению с другим молоком растительного происхождения. Фактически, "обогащенное соевое молоко — единственное молоко растительного происхождения, признанное Министерством сельского хозяйства США пищевой альтернативой коровьему молоку", — говорит эксперт.

Полезные жиры

Но соевое молоко содержит не только белок. Диетолог говорит, что оно также содержит полезные жирные кислоты, которые могут творить чудеса для здоровья вашего сердца. "Оно также часто обогащается витаминами и минералами, включая кальций и витамин D, имеющие решающее значение для здоровья костей", — отмечает Коста. "Таким образом, если учитывать баланс белка, полезных жиров и необходимых питательных веществ, обогащенное соевое молоко является лучшим выбором для вашего кофе".

Безопасность соевого молока

Фото: Freepik

И если вы слышали, что соевые продукты могут стимулировать гормонозависимый рак, не волнуйтесь. Коста уверяет нас, что это заблуждение. "Правда в том, что многочисленные исследования подтвердили безопасность и значительную пользу для здоровья этих продуктов, даже предполагая, что изофлавоны могут защищать от некоторых распространенных видов рака, таких как рак молочной железы и простаты".

"Выбор несладкого соевого молока может помочь вам избежать добавления сахара, способствовать достижению ваших целей по снижению веса и укреплению здоровья", — отмечает диетолог. Ограничение количества добавленного сахара в рационе является важным, независимо от того, какой тип молока вы выберете, поскольку потребление слишком большого количества сахара может привести к серьезным рискам для здоровья, включая увеличение веса.

В конце концов, большинство экспертов сходятся во мнении, что самый полезный кофе — это классический черный кофе, без добавления молока (или с добавлением полезных специй). Однако, если вы хотите добавить немного сливочного вкуса, диетолог заверяет, что соевое молоко, вероятно, будет самым полезным для здоровья вариантом.

Напомним, сколько кофе можно пить в день, чтобы избежать побочных эффектов кофеина.

Ранее Фокус писал о том, что если вы хотите сделать кофе еще более полезным для здоровья и насладиться новым потрясающим вкусом, добавьте в него специи.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.