"Она знает": Симоньян раскритиковала "Мисс Вселенная Украина" и обвинила ВСУ в "убийстве детей"

По словам топ-пропагандистки Кремля, новая "Мисс Вселенная" 23-летняя Шейннис Паласиос из Никарагуа "в ужасно неравной борьбе чудом обошла украинку". А участница из Украины, по ее словам, вышла на сцену "с каким-то младенцем".

Главный редактор телеканала Russia Today (RT) Маргарита Симоньян высказала мнение относительно представительницы Украины на "Мисс Вселенная 2023" певицы, модели и волонтера Ангелины Усановой. Российская пропагандистка обвинила защитников ВСУ в "убийстве детей", о которых якобы участница конкурса красоты "прекрасно знает". Об этом она заявила в своем проекте "Ч.Т.Д.".

"Настоящая красивая женщина, с тонкой талией, с большой грудью, с безумной улыбкой. Приятно посмотреть. Посмотрите, какая красавица. Вот эта красавица в ужасно неравной борьбе чудом обошла украинку и других участниц", — говорит пропагандистка.

Кроме того, Симоньян сравнила фигуру золотого ангела, который как символ жизни каждого украинского ребенка несла в руках Усанова с "головой свиньи".

"Возможно, это последний раз в жизни, когда искорка разума таки победила, несмотря на то, что украинская девушка вышла с каким-то младенцем, который, по общему признанию, похож на голову свиньи", — заявила россиянка.

Зато Симоньян обвинила Вооруженные Силы Украины в "убийстве детей", о которых якобы участница из Украины "прекрасно знает".

"Она таким образом демонстрировала, что защищает детей? Но сама Украина и эта украинка прекрасно знают, что от рук украинских военных погибло много детей", — заявила пропагандистка.

Украинку заставили сидеть с россиянкой на "Мисс Вселенная": детали

Напомним, от Украины на "Мисс Вселенная 2023" участие принимала Ангелина Усанова. Она не вошла в топ 20 финалисток среди всех конкурсанток. Однако представительница Украины смогла попасть в десятку лидеров в номинации Voice of Change. Правила предусматривали, что каждая участница показывала видео, в котором делилась социальной проблемой, которая ее беспокоит.

Для полуфинала "Мисс Вселенная" Ангелина Усанова предстала в платье Phoenix Rising. Национальный костюм под названием "Берегиня-Мать" для Ангелины создала большая команда МÜ production.

Напомним, что на конкурсе красоты в Сальвадоре представительницу Украины заставили сидеть рядом с россиянкой. Такой "жест" организаторов не понравился украинке, что можно заметить по ее выражению лица в момент съемки видео.