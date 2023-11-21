Эмбер Херд окончательно вырезали из нового трейлера "Аквамена" (видео)
Ранее в сети создавали петиции, чтобы продюсеры картины убрали актрису из истории.
37-летнюю американскую актрису Эмбер Херд окончательно вырезали из нового трейлера "Аквамен и потерянное царство". Об этом пишет Daily Mail.
Херд, которая в первом трейлере картины, опубликованном в сентябре 2023 года, снова появилась в образе принцессы Мэри, больше нет в последнем тизере фильма, который выйдет в прокат 20 декабря.
Бывшая жена Джонни Деппа играет дочь царя Нерея, которая может контролировать воду с помощью своего разума и общаться с другими атлантами телепатическим путем. Впоследствии она становится женой Аквамена (Джейсон Момоа). И в новой части история будет посвящена отцовству.
После скандального развода актрисы с Деппом в сети даже создавали петиции, чтобы ее вырезали из популярной картины.
В "Аквамене" также играла Николь Кидман. Первая часть истории вышла в 2018 году.
В июне 2022 года Эмбер Херд проиграла суд Джонни Деппу, которого несколько лет обвиняла в домашнем насилии. Впрочем, присяжные в конце концов стали на сторону голливудского актера, который постепенно возвращается к работе, снявшись в картине "Жанна Дюбарри".
Напомним, кто поспособствовал тому, чтобы Эмбер Херд снова взяли на роль в "Аквамене".
Также Фокус писал о другой картине Эмбер Херд, в которой она сыграла главную роль.