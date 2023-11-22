Брэд Питт отреагировал на нецензурные высказывания своего сына Пакса

Юноша назвал отца оскорбительными словами в 2020 году, однако это стало известно только сейчас.

59-летний американский актер Брэд Питт отреагировал на оскорбительные слова своего сына Пакса, 19. Об этом пишет Daily Mail.

Накануне издание обнародовало обращение приемного сына Питта и Анджелины Джоли к актеру в День отца 2020 года. Пакс назвал Брэда нецензурными словами и сказал, что тот заставляет своих близких бояться и дрожать, а правда "когда-то станет ясной".

Источники, близкие к голливудскому актеру, рассказывают, что многодетный отец "подавлен тем, как все затянулось".

"Печально видеть, что Брэда изображают как "плохого человека", хотя это далеко от истины", — признается инсайдер.

Анджелина Джоли с сыном Паксом Фото: Getty

Вместе с этим Брэд Питт испытывает "большое уважение" к каждому из своих наследников и признается, что "хочет хранить достойное молчание" о ситуации.

Анджелина Джоли с детьми Фото: Getty Images

Голливудский актер и его бывшая жена Анджелина Джоли начали бракоразводный процесс еще в 2016 году. Тогда Питт на борту частного самолета, как сообщалось, стал оскорблять экс-супругу и их старшего сына Мэддокса. Впрочем, официально они закончили все спорные процессы только в 2023 году, поделив опеку над шестью детьми и бизнесами.

Звездная экс-пара воспитывает трех биологических (Шайло, Нокс, Вивьен) и трех приемных (Мэддокс, Пакс, Захара) детей.

Анджелина Джоли и Брэд Питт Фото: Getty Images

Напомним, дочь Брэда Питта Захара отказалась от его фамилии.

Также Фокус писал о появлении Брэда Питта на публике с кольцом, которое ему могла подарить Инес де Рамон.