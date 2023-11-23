Группа "Антитела" не позволила военному использовать песню о Бахмуте: позиция двух сторон

Виталий Верес, который потерял зрение в боях за Бахмут, хотел использовать композицию в своем автобиографическом видео.

Украинский воин Виталий Верес решил использовать песню "Фортеця Бахмут" группы "Антитела" для автобиографического видео о самой главной битве в своей жизни именно в этом городе, однако получил резкий ответ соучредителя коллектива из столицы Сергея Вусика. Об этом защитник рассказал в своем Instagram.

"Идеально подходила под эту историю", — считает Виталий Верес, выбрав композицию о Бахмуте для своего видео о битве, в результате которой воин потерял зрение.

Виталий Верес

"Написав Сергею Вусику, соучредителю группы "Антитела", о разрешении использовать этот трек в нашем видео, я получил шокирующий ответ: "С какой радости мы должны это делать и давать разрешение вам выкладывать, выставлять наши песни?""" — передал слова музыканта Виталий Верес и показал скриншоты переписки с ним.

Через некоторое время в комментарии к посту пришел Тарас Тополя, фронтмен группы, сказав, что инцидент — ошибка и недоразумение.

"Это досадная и недопустимая ошибка, Виталий. Официальное извинение на нашей странице. И, пожалуйста, выйдите на связь", — написал Тополя, который также защищает Украину с начала полномасштабного вторжения.

Виталий Верес Фото: Скріншот Фото: Скріншот

В частности, в комментариях Виталия Вереса поддержали музыканты Артем Пивоваров и Андрей Хлывнюк.

Сам Сергей Вусик также отреагировал на скандал, сказав, что никоим образом не хотел обидеть украинского защитника, и попросив прощения.

"Я признаю, что был не прав. Я никоим образом не хотел оскорбить или унизить военного. Да, я не разобрался и не углубился в то, с кем разговариваю и в силу тяжелых графиков и нашествия в комментариях под видео или в личных сообщениях, кучи ботов, и других различных личностей... ответил довольно резко", — признался соучредитель группы.

Сергей Вусик

Напомним, группа "Антитела" попала в ДТП весной 2023 года.

Также Фокус писал о выступлении группы с песней о Бахмуте перед миллионами итальянских зрителей.