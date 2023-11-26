Диетологи назвали 3 способа, как не поправиться во время новогодних праздников

Эксперты в области здравоохранения рассказали о трех простых способах, которые помогут избежать прибавки в весе во время рождественских и новогодних праздников.

Зима — время праздников и, конечно же, вкусных блюд и сладостей. От роскошных застолий до соблазнительных угощений — праздничный сезон славится своими кулинарными изысками. Однако радость новогодних праздников не обязательно должна сопровождаться нежелательным побочным эффектом в виде лишнего веса. Благодаря осознанному выбору и сбалансированному подходу к питанию можно насладиться вкусной едой без ущерба для здоровья и фигуры. Об этом пишет She Finds.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые интересные новости из мира шоу-бизнеса и светской жизни!

Личный тренер и диетолог Джесси Федер рассказал о трех способах минимизировать набор веса "на каникулах", чтобы праздники не нанесли серьезный ущерб вашей фигуре. Федер рассказал, что контроль порций, отказ от употребления всех блюд на столе и составление сбалансированной тарелки могут помочь вам пережить это время с минимальным "плюсом" на весах.

Контроль порций

Фото: Freepik

Контроль порций во время зимних праздников может стать ключевой стратегией поддержания здорового веса. Из-за обилия вкусных и зачастую калорийных праздничных блюд легко переесть, что может привести к увеличению веса. Сознательно контролируя размеры порций, вы по-прежнему сможете наслаждаться любимыми угощениями без ущерба для здоровья.

"Контроль порций очень важен, чтобы избежать набора веса в праздники. Во время праздников часто едят большие порции и это добавляет гораздо больше калорий, чем вы думаете, даже если вы выбираете здоровую пищу. Постарайтесь прекратить есть, как только почувствуете сытость и не переполняйте тарелку. Это поможет контролировать количество калорий, которые вы потребляете во время праздников, и предотвратит увеличение веса", — говорит Федер.

Умеренное потребление напитков

Фото: Freepik

Очень легко выпить большое количество калорий в жидкой форме. Поэтому умеренное употребление различных напитков — разумный подход для тех, кто заботится о контроле веса во время праздников. Многие праздничные напитки содержат много сахара и калорий, которые могут быстро накапливаться. Выбор меньших порций или поиск низкокалорийных альтернатив может помочь людям насладиться сезонными напитками без риска перебрать суточную калорийность.

"Напитки, такие как праздничный кофе, различные коктейли очень соблазнительны. Старайтесь употреблять их в умеренных количествах, поскольку они часто содержат добавленный сахар и жиры. Очень легко выпить несколько праздничных напитков, не осознавая этого. Но в результате это действительно может привести к увеличению калорийности. Употребляя их в умеренных количествах, вы сможете избежать увеличения веса", — заявляет Федер.

Сбалансированная тарелка

Фото: Getty Images

Создание сбалансированной тарелки во время праздников — разумная стратегия для тех, кто стремится контролировать свой вес. Отдавая предпочтение продуктам, богатыми питательными веществами, таким как нежирные белки, разноцветные овощи и цельнозерновые продукты, вы сможете получить сытную и полноценную еду. Такой подход не только обеспечивает необходимые витамины и минералы, но также способствует ощущению сытости, уменьшая искушение переедать менее питательными блюдами.

"Составление сбалансированной тарелки в праздничные дни поможет вам избежать увеличения веса. Убедитесь, что половина вашей тарелки наполнена белком, четверть — овощами или фруктами, а четверть — углеводами. Не перегружайте организм углеводами, это может привести к увеличению потребления калорий и, соответственно, веса", — говорит Федер.

Напомним, диетологи назвали самое полезное молоко, которое нужно добавлять в кофе.

Ранее Фокус писал о том, что делать, чтобы улучшить здоровье пищеварительной системы и не усугубить проблемы с кишечником, после переедания.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.