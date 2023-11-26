Диетологи назвали 5 сухофруктов, которые помогут контролировать уровень холестерина

Высокий уровень холестерина может спровоцировать сердечно-сосудистые заболевания. Добавьте эти сухофрукты в свой рацион, чтобы контролировать его уровень в крови.

Сухофрукты обладают множеством преимуществ, но знаете ли вы, что помимо всего остального они также помогают контролировать уровень холестерина? Действительно, включение сухофруктой в свой рацион, даст вам возможность влиять на уровень холестерина и тем самым улучшать здоровье сердечно-сосудистой системы. Диетолог Экта Сингхвал назвал сухофрукты, которые наилучшим образом справятся с этой задачей. Об этом пишет OnlyMyHealth.

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По данным ВОЗ, повышенный уровень холестерина увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. Кроме того, одна треть случаев ишемической болезни сердца во всем мире может быть также связана с высоким уровнем холестерина. По данным HHS Public Access, многие сорта сухофруктов служат отличным источником пищевых волокон и калия, оба из которых связаны с потенциальными преимуществами в снижении уровня липидов и укреплении сосудов.

Миндаль

Фото: Pexels

Миндаль богат мононенасыщенными жирами, клетчаткой и антиоксидантами, которые могут способствовать снижению уровня холестерина при включении в сбалансированный рацион. По данным Междисциплинарного института цифровых публикаций (MDPI), добавление миндаля в рацион продемонстрировало не только снижение уровня липопротеинов низкой плотности (плохого холестерина), но и поддержание уровня липопротеинов высокой плотности (хорошего холестерина).

Грецкие орехи

"Грецкие орехи содержат жирные кислоты омега-3, которые связаны с улучшением профиля холестерина. Следовательно, включение небольшой порции грецких орехов в ваш ежедневный рацион может быть полезным", — отмечает Сингхвал.

Фисташки

Фото: Freepik

Эти орехи богаты фитостеринами, которые помогают снизить всасывание холестерина. Горсть фисташек в качестве перекуса может быть полезным для сердца перекусом. Одно из исследований показало, что включение фисташек в качестве 20% ежедневного потребления калорий приводит к заметному повышению уровня ЛПВП ("хорошего" холестерина), а также предотвращает окисление холестерина ЛПНП.

Кешью

Еще один сухофрукт, который может помочь контролировать уровень холестерина, — это кешью. Эти орехи содержат полезные жиры и растительные стеролы, которые способствуют здоровью сердца. Однако не употребляйте их в больших количествах, поскольку они достаточно калорийны.

Изюм

Фото: Freepik

Доктор Сингхвал отмечает, что изюм является хорошим источником клетчатки и антиоксидантов. Включение этого сухофрукта в свой рацион может помочь контролировать уровень холестерина и улучшить общее состояние сердечно-сосудистой системы. Вы можете оставить его сырым или замочить в воде на ночь.

Финики

По данным MDPI, финики могут оказывать положительное влияние на липидный профиль, особенно на снижение общего холестерина и повышение уровня ЛПВП, благодаря богатому содержанию полифенолов.

"Финики богаты клетчаткой и различными питательными веществами, которые поддерживают здоровье сердца. Включение их в свой рацион в умеренных количествах может стать частью плана питания, снижающего уровень холестерина", — отмечает диетолог.

Чернослив

Фото: Freepik

Вы также можете добавить в свой рацион чернослив, поскольку он содержит растворимую клетчатку, которая помогает снизить уровень холестерина. Его можно употреблять в качестве перекуса или добавлять в блюда в качестве полезного ингредиента.

"Хотя эти сухофрукты могут быть частью диеты, благоприятной для холестерина, общие факторы образа жизни, такие как регулярные физические упражнения и сбалансированное питание, необходимы для поддержания оптимального уровня холестерина. Проконсультируйтесь с врачом для получения индивидуальной консультации в зависимости от состояния вашего здоровья", — подытожил доктор Сингхвал.

Напомним, топ-5 сухофруктов, которые помогут повысить уровень витамина B12.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.