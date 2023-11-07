Защитить сердце: 7 продуктов, которые помогут снизить уровень холестерина

В погоне за снижением уровня холестерина, люди отказываются от многих продуктов. Но не все они вредны. Ученые назвали продукты, которые помогают нормализовать уровень холестерина.

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Холестерин — это воскообразное вещество, содержащееся в вашей крови, которое играет важную роль в выработке определенных гормонов и здоровых клеток. Разница между хорошим" холестерином и "плохим" заключается в том, что первый холестерин поглощает холестерин в крови и переносит обратно в печень, которая вымывает его из организма. Высокий уровень "хорошего" холестерина может снизить риск инсульта, а "плохой" — доставляет холестерин прямо в артерии. Другие жиры тоже могут блокировать артерии. Наша кровь содержит тип жира, называемый триглицеридами, который также может способствовать сужению артерий. Об этом пишет The Telegraph.

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Новое исследование показало, что существует ряд продуктов, которое помогают нормализовать уровень холестерина и сбалансировать его в вашем организме.

Сыр

Фото: Freepik

Давно существовало опасение, что насыщенные жиры в сыре повышают уровень "плохого" холестерина в крови, что связано с повышенным риском сердечного приступа и инсульта. Однако теперь некоторые эксперты полагают, что сыр ошибочно демонизировали и что он на самом деле может быть даже полезен для вашего здоровья. Недавние исследования показывают, что полезные микробы и питательные вещества, содержащиеся в сыре, могут препятствовать усвоению вредных для здоровья элементов.

Новое исследование сыра показывает, что не все насыщенные жиры ведут себя одинаково. Доктор Меллор говорит: "Поскольку молочные продукты производятся травоядными, в них содержатся всевозможные жирные кислоты с нечетной цепью, которые на самом деле могут быть полезны, поэтому мы не можем сказать, что все насыщенные жиры вредны".

"Основные причины повышения уровня холестерина — это употребление слишком большого количества калорий, набор веса и накопление жира, потому что именно из этого ваше тело будет производить холестерин".

Баклажаны

Некоторые исследования на животных показывают, что включение баклажанов может помочь снизить уровень "плохого" холестерина. Эти эффекты, вероятно, обусловлены клетчаткой, а также содержанием антиоксидантов в баклажанах, включая насунин, основной компонент пигмента баклажанов. "Растворимая клетчатка в баклажанах останавливает переработку собственного холестерина, который обычно реабсорбируется в кишечнике", — говорит доктор Меллор. Растворимая клетчатка связывает частицы холестерина в тонком кишечнике, предотвращая их попадание в кровоток и в другие части тела. Вместо этого холестерин будет выходиться из организма.

Чечевица

Фото: Freepik

Чечевица богата клетчаткой, которая помогает остановить реабсорбцию холестерина в кровоток, а также она содержит фолиевую кислоту, железо и витамин B1, поддерживающие здоровье сердца.

Доктор Меллор советует отдавать предпочтение красной чечевице. "Ее легко использовать, и вы можете частично заменить фарш в таком блюде, как болоньезе, что поможет вам сократить потребление мяса, сохранив при этом потребление белка и железа. Помимо диетических преимуществ, есть и финансовые, потому что чечевица стоит намного дешевле".

Орехи

Считается, что "хорошие" жиры в орехах – как мононенасыщенные, так и полиненасыщенные – снижают уровень плохого холестерина. Они содержат клетчатку, а также растительные стеролы — вещества, которые помогают снизить уровень холестерина. Орехи также являются источником L-аргинина, который, как показывают исследования, может снизить кровяное давление и улучшить общее состояние кровеносных сосудов.

Фундук, грецкие орехи, орехи пекан и миндаль имеют такой же эффект, как и семена, такие как чиа. "Главное — не есть соленый жареный арахис, потому что он не самый полезный. Лучше употреблять свежие орехи".

Овсянка и ячмень

Фото: Getty Images

Исследования показали, что тип клетчатки, называемый бета-глюканом, присутствующий в овсе и ячмене, снижает уровень холестерина в крови.

Когда вы едите бета-глюкан, он образует гель, который связывается в кишечнике с желчными кислотами, богатыми холестерином. Это помогает ограничить количество холестерина, который всасывается из кишечника в кровь. Затем вашей печени приходится выводить больше холестерина из крови, чтобы вырабатывать больше желчи, что снижает уровень холестерина.

"Самый здоровый способ употреблять их в виде простой каши с небольшим количеством фруктов или сухофруктов", — говорит доктор Меллор. "Главное — не добавлять много сахара, шоколадной посыпки и тому подобных вещей. Старайтесь употреблять ее в чистом виде".

Жирная рыба

Жиры омега-3, содержащиеся в жирной рыбе, помогают снизить уровень вредных триглицеридов в крови. "Похоже, что это полезно для снижения уровня триглицеридов и повышения уровня хорошего холестерина", — говорит доктор Меллор. К жирной рыбе относятся сельдь, скумбрия, сардины, сардины, лосось, форель и свежий тунец. "Я бы, наверное, выбрал что-нибудь простое и не слишком соленое, например сардины в томатном соусе, которые можно съесть на тосте в качестве быстрого и легкого блюда", — говорит доктор Меллор. "Это более полезная альтернатива сэндвичу с беконом".

Брокколи

Фото: Freepik

Когда дело доходит до поддержания здорового уровня холестерина, овощи играют ключевую роль. "Это не так просто, как антиоксиданты, но они содержат целый ряд веществ, таких как витамины С и Е, которые помогают поддерживать уровень холестерина в здоровом состоянии", — говорит доктор Меллор.

Семейство капустных ассоциируется со здоровым холестерином из-за высокого уровня растворимой клетчатки. В частности, исследования показали, что брокколи с высоким содержанием глюкорафанина, снижает уровень плохого холестерина в плазме. Кроме брокколи, к овощам, нормализующим уровень холестерина относятся: шпинат, брюссельская капусты и зелень.

"Наука не дает 100-процентной уверенности, но считается, что эти растения будут питать микробиом кишечника, который играет важную роль в переработке жиров и липидов вашего организма, не обязательно холестерина, но триглицеридов", — отмечает Меллор.

Напомним, холестерин не враг: диетолог рассказала, как снизить "плохой" холестерин.

Ранее Фокус писал о том, что ваше питание влияет на здоровье вашего сердца, особенно когда речь идет об уровне холестерина.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.