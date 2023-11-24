Молодая возлюбленная Венсана Касселя поздравила его с 57-летием (фото)

Новая избранница актера сидела у него на коленях на фоне Эйфелевой башни.

27-летняя австралийская модель Нара Баптиста поздравила с 57-летием своего бойфренда Венсана Касселя, которое он отметил 23 ноября 2023 года. Романтический снимок новая возлюбленная французского актера опубликовала в Instagram.

Именинник и Баптиста позировали на фоне Эйфелевой башни в Париже, судя по одежде, в теплое время года. На фото модель бразильского происхождения сидела на коленях актера. Одну руку Нара положила на руку Касселя, а другая оказалась на голове именинника. Тем временем бывший муж Моники Беллуччи обнимал свою молодую возлюбленную.

"С днем рождения, мой хороший", — подписала парижский кадр австралийская модель.

Венсан Кассель и Нара Баптиста Фото: narahbaptista/instagram

Слухи о новых отношениях Касселя появились в конце лета 2023 года. В сентябре папарацци "поймали" звездную пару, когда те купались, обнимаясь и целуясь в воде. Хотя официально французский актер не комментирует новый роман.

Нара Баптиста

С 2018 по 2023 годы именинник состоял в браке с другой моделью — 26-летней Тиной Кунаки. Звезда подиумов родила актеру дочь Амазонию. Однако весной 2023 года стало известно об их разводе.

Тина Кунаки и Венсан Кассель Фото: Getty Images

Еще раньше Венсан был женат на итальянской актрисе Монике Беллуччи, 59, от союза с которой подрастают двое детей — дочери Дева и Леони.

Старшая дочь Венсана Касселя Дева Фото: Instagram d.casseluxxi

Напомним, Венсан Кассель поздравил с 19-летием старшую дочь от Моники Беллуччи.

Также Фокус писал о разводе Венсана Касселя и Тины Кунаки.