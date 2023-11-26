ИИ представил, как будут выглядеть дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон после совершеннолетия (фото)

Внуки короля Великобритании Чарльза ІІІ вызвали активное обсуждение в сети.

Дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон еще ходят в школу, но благодаря искусственному интеллекту фанаты смогли заглянуть в их королевское будущее. Об этом пишет News.

Десятилетний принц Джордж, восьмилетняя принцесса Шарлотта и пятилетний принц Луи являются наследниками британского престола. Кто-то из них однажды станет королем или королевой Великобритании. А пока искусственный интеллект представил, как будут выглядеть внуки принцессы Дианы и короля Чарльза III, когда достигнут совершеннолетия.

Принцесса Шарлотта в будущем, по версии ИИ Фото: соцмережі

Пользователи сети заметили черты покойной принцессы Дианы в ее внучке: "Я думаю, что она является смесью королевы и принцессы Дианы".

Другой фанат королевской семьи добавил: "Лицо Уильяма и грация Кейт".

Принц Джордж в будущем, по версии ИИ Фото: соцмережі Принц Луи в будущем, по версии ИИ Фото: соцмережі

Принца Джорджа, который сейчас второй в очереди на престол, ИИ представил в деловом костюме и рубашке, а Луи — в белой футболке.

"Луи такой очаровательный", — пишут поклонники роялов.

А один фанат высказал теорию: "Независимо от того, как они выглядят, они будут красивыми, потому что они имеют хорошие гены".

Напомним, как прошел первый день принцессы Шарлотты в школе.

Также Фокус писал о забавных появлениях младшего сына принца и принцессы Уэльских на публике.