ИИ представил, как будут выглядеть дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон после совершеннолетия (фото)
Внуки короля Великобритании Чарльза ІІІ вызвали активное обсуждение в сети.
Дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон еще ходят в школу, но благодаря искусственному интеллекту фанаты смогли заглянуть в их королевское будущее. Об этом пишет News.
Десятилетний принц Джордж, восьмилетняя принцесса Шарлотта и пятилетний принц Луи являются наследниками британского престола. Кто-то из них однажды станет королем или королевой Великобритании. А пока искусственный интеллект представил, как будут выглядеть внуки принцессы Дианы и короля Чарльза III, когда достигнут совершеннолетия.
Пользователи сети заметили черты покойной принцессы Дианы в ее внучке: "Я думаю, что она является смесью королевы и принцессы Дианы".
Другой фанат королевской семьи добавил: "Лицо Уильяма и грация Кейт".
Принца Джорджа, который сейчас второй в очереди на престол, ИИ представил в деловом костюме и рубашке, а Луи — в белой футболке.
"Луи такой очаровательный", — пишут поклонники роялов.
А один фанат высказал теорию: "Независимо от того, как они выглядят, они будут красивыми, потому что они имеют хорошие гены".
Напомним, как прошел первый день принцессы Шарлотты в школе.
Также Фокус писал о забавных появлениях младшего сына принца и принцессы Уэльских на публике.