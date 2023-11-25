Группу "Би-2" хотят "запретить" в РФ после заявлений солиста о помощи ВСУ

Музыканты в августе 2022 года покинули Россию, имея другое мнение о войне в Украине, чем большинство населения страны.

Российско-белорусскую группу "Би-2" хотят признать в РФ спонсорами терроризма и государственными предателями после заявлений ее лидера о помощи ВСУ. Об этом сообщают росСМИ.

Россияне обратились в Генеральную прокуратуру, СК РФ и Министерство культуры с требованием проверить на финансирование терроризма и госизмену, а также лишить музыкантов имущества в РФ. С таким заявлением в соответствующие органы обратилось общественное движение "Зов народа".

Это произошло после того, как Егор Бортник (Лева) написал в соцсетях, что думает "приобрести еще один Амбуланс (танк — ред.) для Украины".

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"Нами направлено обращение с требованием признания группы "Би-2" спонсорами терроризма и проверить по факту госизмены после их комментариев, где они признались в финансировании ВСУ. Почему вообще до сих пор группу периодически крутят по радио, позволяя им зарабатывать, а они потом спонсируют врага?" — отметил глава "Зова народа" Сергей Зайцев.

По словам лидера группы, другие участники "Би-2" его тоже поддерживают. Бортник, который родился в Минске, назвал россиян "умственно отсталыми", а РФ — "мировым злом", но позже удалил эти комментарии.

Сейчас музыкант, судя по его соцсетям, находится в Испании.

Егор Бортник (Лева)

Напомним, "Би-2" отказались выступать в Омске из-за буквы Z весной 2022 года.

Также Фокус писал о предложении Госдумы РФ запретить въезд в страну группе "Би-2".