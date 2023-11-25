Потап и Настя Каменских развелись, — блогер (видео)

По словам Артура Адамова, рэпер остается за границей, пока Каменских находится в Украине.

42-летний украинский рэпер Потап и певица Настя Каменских, 36, развелись и вскоре сообщат фанатам о своем решении. Об этом рассказал блогер и радиоведущий Артур Адамов в программе на Люкс ФМ.

"Недавно я услышал в частном разговоре, что Потам и Настя Каменских развелись. Он сейчас живет за границей, а Настя тусуется в Украине. С собачкой в лесу гуляет — я видел в Instagram. Я не могу понять, почему это она в Украине. Они же вместе уезжали. Она очень быстро вернулась", — отметил Адамов.

По его словам, пока певица не готова сообщить о своем решении, однако через некоторое время звездная пара официально объявит о разводе.

Артур Адамов утверждает, что Потап и Настя Каменских развелись

Недавно Потап выпустил новую песню с исполнительницей Katarina "Рай де", однако жена не поделилась новостями в своих соцсетях.

Тем временем сама Каменских представила испаноязычный трек, а Потап в свою очередь выложил отрывок ролика с песней "Ты и я".

Отметим, что ни Настя Каменских, ни Потап на данный момент не прокомментировали новых слухов в сети.

Настя Каменских

Супруги поженились в мае 2019 года, что стало сюрпризом для фанатов знаменитостей, которые до последнего скрывали свой роман. До этого рэпер был в браке с Ириной Горовой, которая родила ему сына Андрея.

Потап и Настя Каменских

Напомним, в начале октября 2023 года Потап показывал романтическую прогулку с Настей Каменских по Подолу в столице.

Также Фокус писал о местонахождении Потапа, по словам ведущего Славы Демина.