Кейт Миддлтон "дрожит", когда слышит имя Меган Маркл, — источник

Между невестками короля Чарльза III было много недоразумений, в частности, во время свадьбы Сассекских в 2018 году.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон "в шутку дрожит", когда слышит упоминание имени Меган Маркл, утверждает новая книга. Об этом пишет Page Six.

Омид Скоби в своей работе "Endgame" описал жену принца Уильяма довольно "холодной" личностью и отметил, что она практически не общалась с возлюбленной принца Гарри, даже до их переезда в США и сложения королевских обязанностей в 2020 году.

Автор книги считает, что для Кейт Миддлтон "нет пути назад" в разрыве ее отношений с принцем Гарри и Меган Маркл. По словам бывшей актрисы, жена принца Уильяма довела ее до слез перед свадьбой в 2018 году, заявив, что платья подружек невесты не подходят девочкам, в частности, принцессе Шарлотте. А Маркл в свою очередь обвиняла Миддлтон в "маленьких мозгах", ведь принцесса на тот момент недавно родила сына Луи.

Король Великобритании Чарльз ІІІ с сыновьями и невестками Фото: Getty Images

"Она была близка с Гарри, и она всегда с нежностью будет вспоминать те моменты... и отношения, которые он имел с их детьми... но она не смогла доверять им после всех интервью", — рассказал писателю источник из дворца.

В одном из разделов Скоби также рассказывает о становлении принцессы Уэльской. Оказалось, что она брала уроки красноречия, чтобы стать более похожей на покойную королеву Елизавету II, которая ушла из жизни 8 сентября 2022 года.

"Кейт научилась, что является самым важным для выживания в системе: исчезнуть в своей роли, ничего не отдавать и позволить себе воплощать то, что видит в тебе публика", — пишет автор.

Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Напомним, Кейт Миддлтон появилась в образе, который напоминает выход Меган Маркл.

Также Фокус писал об уникальной тиаре королевы-матери, которая теперь принадлежит Кейт Миддлтон.